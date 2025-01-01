Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Démission de Christian Dubé

Nomination de Sonia Bélanger: les syndicats dans la Santé prêts à collaborer

durée 15h00
19 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les syndicats dans la Santé accueillent la nomination de Sonia Bélanger avec une main tendue et une dose d'espoir.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui représente la majorité des infirmières et infirmières auxiliaires, note que la nouvelle ministre de la Santé est infirmière de formation. L'organisation syndicale espère que sa connaissance du milieu se reflétera dans les orientations qu'elle donnera au ministère.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dit l'accueillir avec un «esprit de collaboration», en espérant que la nouvelle ministre «freinera la centralisation et la privatisation» dans le réseau de la santé.

La Fédération de la santé, affiliée à la CSQ, souhaite que la nouvelle ministre jouisse de la latitude nécessaire pour prendre les décisions qui s'imposent.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Alerte: les médecins de famille acceptent l'entente de principe

Publié à 9h50

Alerte: les médecins de famille acceptent l'entente de principe

Les membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) ont voté à 97 % en faveur de l'entente de principe conclue le 11 décembre avec le gouvernement. L'entente de principe qui est désormais entérinée prévoyait que plusieurs éléments de la loi 2 pour lesquels les médecins s'opposaient fermement seraient retirés. Plus de ...

LIRE LA SUITE
Legault avoue que la démission de Dubé est un «autre coup difficile à encaisser»

Publié à 9h00

Legault avoue que la démission de Dubé est un «autre coup difficile à encaisser»

Le premier ministre François Legault reconnaît que la démission de son ministre de la Santé, Christian Dubé, est un «autre coup difficile à encaisser», mais il défend son intervention dans les négociations avec les médecins, plaidant que le temps était venu de conclure une entente. M. Dubé a démissionné de manière fracassante jeudi, claquant du ...

LIRE LA SUITE
Santé Québec met en branle 26 projets pour réduire son nombre de cadres

Publié hier à 18h00

Santé Québec met en branle 26 projets pour réduire son nombre de cadres

Santé Québec s'active afin de réduire le nombre de cadres au sein de son organisation. La société d'État a identifié 26 projets de réorganisation dans différents secteurs administratifs, dont certains sont entamés, et d'autres se mettront en branle au début de 2026. D'ici deux ans, Santé Québec prévoit faire des économies de plusieurs dizaines de ...

LIRE LA SUITE