Le député Louis Plamondon dénonce le dernier budget fédéral

Le député de Bécancour – Nicolet – Saurel – Alnôbak, Louis Plamondon a dénoncé le budget fédéral présenté, hier, par le gouvernement de Mark Carney.

Selon lui, il est marqué par une manœuvre comptable visant à maquiller un déficit sans précédent de 78G$, mais qui ne répond à aucune des six demandes incontournables du Bloc qui font consensus parmi les Québécois.

« Mark Carney flirte avec la fumisterie en déposant ce budget. Personne n’avalera la couleuvre à l’effet qu’on peut maquiller un déficit de 78 G$ en prétextant que 45 G$ de dépenses, sans être appuyées sur des actifs, constituent des investissements. C’est pourtant le cœur même de ce budget, lequel ne répond pas aux besoins exprimés par les Québécois face aux diverses crises actuelles, et reprises par le Bloc Québécois, notamment en matière de santé et de pouvoir d’achat des aînés. Plus encore, cet exercice financier marque l’abandon de la lutte aux changements climatiques par le Canada. Le caucus du Bloc Québécois est catégorique : c’est non », a confirmé le député Plamondon. « Personne ne veut aller en élection, mais les Québécois ne voteraient pas pour ça! »

Non aux demandes du Bloc Québécois

Le gouvernement Carney a choisi de ne pas répondre aux six exigences formulées par le Bloc Québécois à la lumière des besoins exprimés par les milieux économiques, les retraités, les jeunes et le gouvernement du Québec. « Les mesures phares de ce budget sont la baisse d’impôt déjà annoncée, les investissements peu vraisemblables dans la défense et la coupe de dizaines de milliers d’emplois dans la fonction publique. Pierre Poilievre n’aurait pas renié ces priorités. Par contre, le gouvernement confirme même qu’il coupera dans les transferts en santé dus au Québec en 2028. Quant au financement des infrastructures en santé, on parle d’environ 300M$ par an pendant trois ans. C’est une somme risible. Rien pour aider les aînés face au coût de la vie exorbitant. Rien pour aider les premiers acheteurs à accéder à la propriété. Rien pour rembourser les Québécois à qui Ottawa a dérobé 814 M$ durant la dernière campagne pour offrir des chèques électoralistes aux Canadiens. Seulement 9 G$ d’argent neuf en matière d’infrastructure alors que les besoins sont criants. Le reste est du recyclage déjà annoncé. Finalement, alors que le Bloc Québécois réclamait la reconduction et le transfert sans condition de fonds pour la construction de logement, les libéraux annoncent plutôt davantage de centralisation via leur nouvel organisme Maisons Canada. Le Bloc Québécois avait offert sa collaboration à Mark Carney, mais force est de constater que son budget est pétrolier et conservateur, et que nous étions les seuls à vouloir travailler dans l’intérêt des Québécois », a déploré le député bloquiste.

L’environnement aux oubliettes

Le député de Bécancour – Nicolet – Saurel – Alnôbak a vertement fustigé l’absence quasi totale de mesures de lutte aux changements climatiques dans le budget, alors que les industries des énergies fossiles obtiennent quant à elles une augmentation et une prolongation de crédits d’impôt. « Les pétrolières pourront continuer d’engranger encore plus d’aide publique pour la captation de carbone et d’autres crédits d’impôt jusqu’en 2040. Tout cela après avoir coupé dans la tarification du carbone, coupé le soutien à l’achat et les quotas de véhicules zéro émission, coupé dans la stratégie pour planter des milliards d’arbres et plus encore. Mark Carney avait promis de la compétitivité climatique; il s’agit plutôt d’une capitulation climatique », a-t-il dénoncé.

Quelques bons coups

Le Bloc Québécois se dit toutefois satisfait de quelques mesures. « Sans Xavier Barsalou-Duval du Bloc Québécois, le fédéral n’aurait rien fait pour contrer le problème des chauffeurs à rabais sur nos routes. On avance maintenant vers une solution. Nous nous sommes battus durant des années auprès de l’industrie aérospatiale québécoise pour obtenir la fin d’une taxe de luxe fédérale mal conçue sur l’achat des aéronefs. C’est également nous qui suggérions que le fédéral entreprenne l’étude sérieuse du projet de corridor du Nord et en toute logique la seconde jetée de Port Saguenay, dans le respect des évaluations environnementales et des juridictions du Québec, et souhaité qu’il investisse dans des infrastructures régionales comme la piste de l’aéroport des Îles-de-la-Madeleine, le chantier naval Forillon, Exploramer ou l’Espace Hubert-Reeves. Il y a donc quelques gains dont le Bloc Québécois doit se réjouir », a expliqué M. Plamondon.

« Nous ne pouvons que constater que l’exercice de consultation des partis par Mark Carney relevait du spectacle politique. Il a de plus refusé de rembourser les frais encourus de plus de 700M$ par le Québec, qui paie le double de sa juste part pour l’accueil des demandeurs d’asile. Il a refusé de réinstaurer la taxe sur les services numériques, cruciale pour que nos créateurs de contenus québécois cessent de se faire piller par les géants américains. Il a refusé de considérer une subvention salariale pour les Québécois dont l’emploi est à risque avec le conflit commercial face au président américain Donald Trump. Tout cela, et plus encore, pour aboutir à un budget aux priorités conservatrices, mais au déficit bien libéral. En réponse aux relents de fumisterie, les Québécois sont très nettement mieux servis lorsqu’ils font confiance à des Québécois », a conclu le député de Bécancour – Nicolet – Saurel – Alnôbak, Louis Plamondon.