Les libéraux créent l'Agence de l’investissement pour la défense

Ottawa lance une nouvelle agence fédérale d'approvisionnement visant à restructurer et à centraliser le processus d'achat d'équipement militaire.

Le secrétaire d'État à l'Approvisionnement de la défense, Stephen Fuhr, supervisera la nouvelle Agence d'investissement pour la défense. Il affirme que celle-ci livrera de l'équipement aux Forces armées canadiennes à un rythme plus rapide, ce qui répondra mieux à leurs besoins.

Le gouvernement libéral confie la gestion de la nouvelle agence, qui sera rattachée à Services publics et Approvisionnement Canada, à Doug Guzman, un ancien dirigeant de la Banque Royale du Canada.

Le printemps dernier, le premier ministre Mark Carney avait promis en campagne électorale de réformer l'approvisionnement en matière de défense en simplifiant le système d'achats militaires afin de réduire les longs délais.

Les libéraux s'étaient engagés à créer une nouvelle agence d'approvisionnement en matière de défense en 2019, mais avaient abandonné ce projet comme priorité lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé.

Le Canada s'est engagé auprès de ses alliés de l'OTAN à consacrer chaque année l'équivalent de 2 % de son PIB à la défense nationale, soit des niveaux de dépenses jamais vus depuis la Guerre froide.

«La sécurité du Canada exige rapidité, précision et prévoyance. L’Agence de l’investissement pour la défense sera un catalyseur de changement – en réduisant la complexité et en fournissant les capacités dont nos Forces armées ont besoin pour faire face aux menaces d’aujourd’hui et aux défis de demain», a indiqué M. Fuhr par communiqué.

«Nous construirons un système d’approvisionnement de défense plus rapide, plus intelligent et plus réactif.»

Kyle Duggan, La Presse Canadienne