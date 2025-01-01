Un comité des Communes convoque Jean Chrétien au sujet du référendum de 1995

Un comité de la Chambre des communes a convoqué l'ex-premier ministre Jean Chrétien à venir témoigner afin qu'il donne sa version des faits concernant l’«Opération citoyenneté», qui a eu lieu en prévision du référendum de 1995.

La semaine dernière, le ministre fédéral de l'Immigration de l'époque, Sergio Marchi, a confirmé au «Journal de Montréal» que M. Chrétien lui avait demandé d’accélérer le traitement des demandes de citoyenneté à l'approche du référendum sur la souveraineté du Québec.

L'objectif était de permettre à plus de nouveaux arrivants – plus susceptibles de se ranger dans le camp du «Non» – de voter lors du référendum du 30 octobre 1995.

Estimant que «les libéraux doivent s’expliquer sur leurs tricheries», le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe a déposé une motion visant à convier M. Chrétien à venir témoigner devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de la Chambre des communes.

Cette motion, qui convoque aussi M. Marchi et son sous-ministre de l'époque, le sénateur Peter Harder, a été adoptée mardi soir par les membres du comité.

«C'est quand même assez inusité (de voir) un ancien ministre de l'Immigration qui nous dit que le premier ministre de l'époque lui a demandé d'accélérer des traitements pour interférer dans une élection», a plaidé M. Brunelle-Duceppe lorsqu'il a présenté sa motion.

«Je pense qu'on doit faire en sorte d'avoir des explications de la part de ces gens-là», a-t-il affirmé, rappelant à ses collègues députés que ces révélations du «Journal» avaient fait grand bruit au Québec.

La motion stipule que la réunion visant à entendre les trois témoins convoqués doit avoir lieu la semaine prochaine.

Le camp du «Non» a remporté le référendum de 1995 par une courte majorité — 50,58 % contre 49,42 %.

Lors de son entrevue au «Journal», M. Marchi a mentionné que, selon lui, l'accélération du traitement des demandes de citoyenneté avait eu un impact sur le résultat du référendum «en faveur du Canada».

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne