Shawinigan rend hommage l'ancien premier ministre Jean Chrétien

La Ville de Shawinigan organise une soirée hommage pour l'ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien, l’un des hommes les plus marquants de son histoire récente, et affectueusement surnommé le P’tit gars de Shawinigan.

L’événement, qui aura lieu le jeudi 17 octobre 2025 à Espaces Shawinigan, vise à souligner le parcours de vie exceptionnel de ce citoyen. Né à Belgoville, à Shawinigan, monsieur Chrétien s’est rapidement démarqué dans la sphère politique canadienne. Après plusieurs années comme ministre au Parti libéral du Canada, il a été élu premier ministre du Canada le 4 novembre 1993, fonction qu’il a occupé jusqu’au 12 décembre 2003.

Durant toutes ces années, monsieur Chrétien a toujours gardé un attachement envers sa ville et sa marque est bien présente chez nous. C’est lui qui a signé, en 1970, l’entente avec Québec pour la création du parc national de la Mauricie. Il est aussi à l’origine du centre de données fiscales (1976) et plus récemment, il a été impliqué avec le Centre Roland-Bertrand, la Maison Gilles-Carle, la Maison Aline-Chrétien et le musée Jean Chrétien. Dernièrement, les citoyennes et citoyens l’ont aussi croisé sur les bords de la rivière Saint-Maurice puisqu’il a donné le signal de départ de la 92e édition de la Classique internationale de canots de la Mauricie.

Billets en vente

La soirée se déroulera en présence de 500 personnes à Espace Shawinigan. Un repas sera servi et plusieurs prises de parole sont à l’horaire. Les personnes qui souhaitent participer à l’événement peuvent se procurer des billets exclusivement sur la plateforme web québécoise Zeffy :

Coût : 50 $ par billet

Billets : En vente par pair (2 ou 4) pour un maximum de 4 par personne.

Attribution : Premier arrivé, premier servi

Lien vers la plateforme : www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/ceremonie-hommage-a-jean-chretien

Un livre hommage à signer

La Ville invite la population à venir signer un livre hommage disponible à la bibliothèque Fabien-LaRochelle à compter du mardi 30 septembre. Ce livre, qui regroupera vos témoignages, sera remis à monsieur Chrétien lors de la soirée du 17 octobre.

« C’est un immense plaisir pour moi de rendre hommage à monsieur Chrétien. Depuis que je suis maire, il est venu régulièrement me voir à la mairie et j’ai toujours pu compter sur lui pour faire avancer notre Ville. C’est un homme très fier de ses racines et qui aime profondément les gens de la Mauricie », raconte le maire de Shawinigan, Michel Angers.