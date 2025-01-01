Le jeudi 17 octobre 2025
Shawinigan rend hommage l'ancien premier ministre Jean Chrétien
Par Salle des nouvelles
La Ville de Shawinigan organise une soirée hommage pour l'ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien, l’un des hommes les plus marquants de son histoire récente, et affectueusement surnommé le P’tit gars de Shawinigan.
L’événement, qui aura lieu le jeudi 17 octobre 2025 à Espaces Shawinigan, vise à souligner le parcours de vie exceptionnel de ce citoyen. Né à Belgoville, à Shawinigan, monsieur Chrétien s’est rapidement démarqué dans la sphère politique canadienne. Après plusieurs années comme ministre au Parti libéral du Canada, il a été élu premier ministre du Canada le 4 novembre 1993, fonction qu’il a occupé jusqu’au 12 décembre 2003.
Durant toutes ces années, monsieur Chrétien a toujours gardé un attachement envers sa ville et sa marque est bien présente chez nous. C’est lui qui a signé, en 1970, l’entente avec Québec pour la création du parc national de la Mauricie. Il est aussi à l’origine du centre de données fiscales (1976) et plus récemment, il a été impliqué avec le Centre Roland-Bertrand, la Maison Gilles-Carle, la Maison Aline-Chrétien et le musée Jean Chrétien. Dernièrement, les citoyennes et citoyens l’ont aussi croisé sur les bords de la rivière Saint-Maurice puisqu’il a donné le signal de départ de la 92e édition de la Classique internationale de canots de la Mauricie.
Billets en vente
La soirée se déroulera en présence de 500 personnes à Espace Shawinigan. Un repas sera servi et plusieurs prises de parole sont à l’horaire. Les personnes qui souhaitent participer à l’événement peuvent se procurer des billets exclusivement sur la plateforme web québécoise Zeffy :
Coût : 50 $ par billet
Billets : En vente par pair (2 ou 4) pour un maximum de 4 par personne.
Attribution : Premier arrivé, premier servi
Lien vers la plateforme : www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/ceremonie-hommage-a-jean-chretien
Un livre hommage à signer
La Ville invite la population à venir signer un livre hommage disponible à la bibliothèque Fabien-LaRochelle à compter du mardi 30 septembre. Ce livre, qui regroupera vos témoignages, sera remis à monsieur Chrétien lors de la soirée du 17 octobre.
« C’est un immense plaisir pour moi de rendre hommage à monsieur Chrétien. Depuis que je suis maire, il est venu régulièrement me voir à la mairie et j’ai toujours pu compter sur lui pour faire avancer notre Ville. C’est un homme très fier de ses racines et qui aime profondément les gens de la Mauricie », raconte le maire de Shawinigan, Michel Angers.