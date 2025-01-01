Des camionneurs se rassemblent pour réclamer un contrôle plus strict des règles

Des camionneurs se sont rassemblés sur plusieurs axes routiers du Québec, lundi matin, pour réclamer un contrôle plus strict des règlements de transport.

Les camionneurs du mouvement «Assez, c'est assez» s'étaient donné rendez-vous au lever du jour à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Gatineau. La manifestation de Gatineau a cependant été annulée.

Leur objectif était de mettre en lumière le phénomène des «camionneurs illégaux», soit des chauffeurs sans formation qui se retrouvent au volant de véhicules lourds.

Les camionneurs avaient fait savoir que leur objectif était de ralentir la circulation, mais pas de la paralyser totalement. Ils avaient notamment assuré qu'ils allaient circuler uniquement dans la voie de droite, en respectant les vitesses minimales.

Selon les organisateurs de la manifestation, «les statistiques révèlent une augmentation alarmante des accidents routiers impliquant des camions, illustrant l’urgence d’une réforme».

«Il est impératif que le gouvernement répartisse les solutions entre les compétences provinciales et fédérales, afin que chaque niveau assume pleinement ses responsabilités», peut-on lire dans la pétition qu'ils ont lancée.

«Parmi ces mesures, la mise en place d’infrastructures appropriées pour un contrôle plus strict des règlements de transport est essentielle.»

Les camionneurs réclament aussi un renforcement des inspections des véhicules et une amélioration de la formation des conducteurs.