Louis Plamondon demeure au poste de vice-président du Bloc Québécois

Suite aux dernières élections fédérales du 28 avril, le Bloc Québécois a fait l'annonce de la nouvelle équipe des officiers du parti à la Chambre des communes. Le vétéran Louis Plamondon, député de Bécancour—Nicolet—Saurel-Alnôbak, demeure en poste à titre de vice-président.

Rappelons que M.Plamondon siège à la Chambre des communes depuis 1984, faisant de lui le député canadien avec le plus de mandat en poche.

Aux dernières élections, il affrontait cinq autres candidats : Pierre Tousignant du Parti libéral du Canada (PLC), Michel Plourde du Parti conservateur du Canada (PCC), Tommy Gagnon du Nouveau Parti démocratique (NPD), Yanick Lapierre, Parti vert du Canada (PVC) et Lara Stillo, Parti populaire du Canada (PPC).

C'est avec 46,7 % des voix que le député a remporté de nouveau ce siège. Alors que son rival le plus près, Pierre Tousignant du PLC n'a obtenu que 27,4 % des votes.

Équipe du Bloc Québécois

En plus de Louis Plamondon, Christine Normandin, députée de Saint-Jean, a été désignée leader en Chambre du Bloc Québécois tandis qu’Alexis Deschênes, député de Gaspésie—Les Îles-de-la- Madeleine—Listuguj, s’est vu confier la responsabilité de leader adjoint.

Martin Champoux, député de Drummond, agira pour sa part en tant que président du caucus.

Yves Perron a aussi été confirmé comme whip du parti, responsabilité qui lui avait été assignée une première fois en décembre dernier. Il sera épaulé par Marilène Gill, députée de Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan, comme whip adjointe.

« C'est un grand honneur pour moi d'être confirmé dans mes fonctions de Whip en chef du Bloc Québécois, que j'occupais par intérim depuis décembre dernier. Il s'agit d'une grande responsabilité dont je tâcherai de m'acquitter avec humilité. Assurer la cohésion du caucus et voir à la supervision des comités parlementaires en plus de siéger au Bureau de régie interne de la Chambre des communes, ce n'est pas banal. Je remercie mon chef et l'ensemble de mes collègues pour cette grande marque de confiance », explique le député de Berthier-Maskinongé.

M. Perron est d’ailleurs très heureux de conserver son dossier parlementaire :

« Je continuerai à occuper le poste de porte-parole en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de gestion de l'offre également. De belles luttes à mener sont devant nous et nos producteurs et transformateurs pourront compter sur la voix du Bloc Québécois pour les représenter! »