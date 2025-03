Changement de noms pour les dix districts de Shawinigan

À la séance publique du 4 mars, la Ville de Shawinigan a adopté le nom des dix nouveaux districts électoraux en vue de l’élection municipale de novembre 2025. Cette démarche fait suite au redécoupage électoral de la municipalité en 10 districts, réalisé en 2024.

Les nouvelles appellations, inspirées de repères historiques, culturels et géographiques locaux, ont été sélectionnées à la suite d’un processus mené par la Commission de toponymie de la Ville.

« Je suis particulièrement fière de la minutie avec lequel l’analyse des noms a été effectuée et je tiens à souligner la collaboration de la Commission de toponymie de la Ville et son président, monsieur Louis-Jean Garceau. C’est la première fois qu’une si grande attention est apportée à la désignation des districts qui, en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités doivent être numérotés », explique la directrice du Service du greffe et des affaires juridiques, Chantal Doucet. « Nos districts électoraux sont bien plus que de simples divisions administratives portant des numéros. Ces nouveaux noms permettront à chaque résident de mieux s’identifier à son secteur. »

À l’issue de ce processus, la Commission de toponymie municipale a déposé une recommandation aux élus, qui ont statué sur le nom des 10 nouveaux districts.

District 01 : Des Piles – Du Rocher

District 02 : Saint-Georges

District 03 : Almaville – Lac-à-la-Tortue

District 04 : Val-Mauricie

District 05 : Saint-Michel

District 06 : Saint-Gérard – Belgoville

District 07 : Sainte-Flore – Grand-Mère

District 08 : Des Hêtres – Frank-Gauthier

District 09 : Trudel – Hubert-Biermans

District 10 : Centre-ville – Saint-Marc

Pour en savoir plus sur la division du territoire municipal en districts électoraux, vous pouvez consulter le guide préparé à cet effet par la Commission de la représentation électorale du Québec.

Notons que l’élection municipale a lieu tous les quatre ans, le premier dimanche de novembre. La prochaine élection aura lieu le 2 novembre 2025.