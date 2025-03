Le député bloquiste René Villemure est atteint d'un cancer

Le député bloquiste René Villemure, qui représente la circonscription de Trois-Rivières, est atteint d'un cancer.

«La vie nous fait parfois emprunter des chemins autres que ceux que nous avions initialement envisagés», a-t-il écrit mardi dans une brève déclaration publiée sur X.

M. Villemure a expliqué que «rien n'est plus important que la santé» et qu'en conséquence il se concentrera sur l'éradication de la maladie et à son rétablissement.

«En conséquence, je serai moins présent de la scène publique pour quelques semaines et suivrai les traitements nécessaires à un rétablissement complet», a-t-il ajouté.

Le député a affirmé être entouré d’une équipe médicale «extraordinaire» et a dit compter sur le soutien de sa famille, de ses proches et de ses collègues.

René Villemure, un éthicien qui a été élu sous la bannière du Bloc québécois lors des élections générales de 2021, a assuré qu'il compte bien se représenter lors des prochaines élections fédérales.

«J’ai l’intention de continuer à vous représenter et à vous rendre fiers», a-t-il déclaré.

Un match revanche s'annonce dans la circonscription de Trois-Rivières entre le bloquiste et son adversaire conservateur, l'ancien maire de la ville Yves Lévesque, qu'il avait battu en 2021 par à peine 83 voix, soit 0,1 % des suffrages.

Michel Saba, La Presse Canadienne