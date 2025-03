Nicolet-Yamaska : révision du schéma d'aménagement et de développement

C'est près de 80 personnes qui ont répondu à l’appel de la MRC de Nicolet-Yamaska pour participer à son lac-à-l’épaule portant sur les grands enjeux du Schéma d’aménagement et de développement.

Cette session de travail a réuni des élus, les municipalités du territoire, des représentants ministériels et des partenaires.

« Cette journée marque une étape clé dans notre volonté de bâtir un territoire dynamique et durable, en cohérence avec les besoins et aspirations de notre communauté. Cette rencontre a été une occasion exceptionnelle pour discuter collectivement des virages à prendre pour assurer un aménagement territorial harmonieux et résilient. Nous avons exploré différentes pistes d’action en tenant compte des défis en environnement, en économie, sur le plan social et culturel », explique Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska.

Les thématiques abordées ont couvert plusieurs aspects du développement du territoire, dont l’urbanisation et l’habitation, les espaces et les services publics, l’attractivité et les milieux de vie et plusieurs autres.

« Pour nous, il était essentiel d’impliquer toutes les parties prenantes. La diversité des acteurs réunis témoigne d’un engagement fort envers la MRC. Nous sommes ravis de la participation des personnes présentes dans ce processus et nous les remercions chaleureusement pour leur engagement et leur précieuse contribution. », déclare de président du comité d’aménagement durable et environnement de la MRC de Nicolet-Yamaska, Stéphane Biron.

En amont de cette rencontre, une consultation publique réalisée auprès de la population, du 22 janvier au 12 février dernier, a permis de recueillir l’opinion des citoyens. Au total, près de 200 personnes ont participé à ce sondage. Les bilans du sondage ainsi que celui du lac-à-l'épaule seront rédigés dans les prochaines semaines et rendus disponibles sur le site web de la MRC.

D’autres actions de consultation auront lieu aux différentes étapes de la révision du Schéma d’aménagement et de développement.