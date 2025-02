Des contre-tarifs ciblant les États-Unis seraient appuyés par 70 % des Canadiens

Sept Canadiens sur dix seraient en faveur qu'Ottawa impose des tarifs douaniers de rétorsion équivalents, «dollar pour dollar», à ceux qui seraient imposés par l'administration Trump aux États-Unis, révèle un nouveau sondage.

Près de la moitié des répondants au sondage Léger, soit 45 % d'entre eux, ont fait valoir qu'ils seraient fortement en faveur de tels tarifs de rétorsion, tandis que 25 % des participants ont indiqué qu'ils y seraient plutôt favorables.

Le président américain, Donald Trump, s'est engagé à imposer des tarifs élevés sur les produits canadiens qui sont importés aux États-Unis. Il a aussi visé d'autres pays avec ses menaces tarifaires.

Il a signé des décrets présidentiels pour imposer des tarifs de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis à compter du 12 mars. Il compte aussi imposer des droits de douane de 25 % sur tous les produits canadiens et mexicains, mais il a accordé un sursis aux deux pays. L'énergie canadienne serait quant à elle ciblée par des tarifs de 10 %.

M. Trump a également avancé à plusieurs reprises l'idée que le Canada devienne un État américain. En janvier, il a suggéré d'utiliser la «force économique» pour annexer le Canada.

Dans le coup de sonde de Léger, 81 % des répondants ont dit craindre que le président Trump utilise des moyens économiques, notamment des tarifs douaniers et des sanctions commerciales, pour tenter de forcer le Canada à entrer dans une union plus étroite et plus formelle avec les États-Unis.

Le sondage a été réalisé du 14 au 17 février auprès de 1500 Canadiens. Comme il a été réalisé en ligne, il ne peut pas être assorti d’une marge d’erreur.

Selon le vice-président exécutif de l'équipe de l'est du Canada de Léger, Sébastien Dallaire, le fort appui aux tarifs de rétorsion démontre que les Canadiens sont en colère.

«Cela témoigne du niveau de colère des Canadiens, qui sont prêts à ce que le gouvernement prenne des mesures qui, au final, nuiront à notre portefeuille», a-t-il analysé, rappelant que des tarifs de rétorsion pourraient faire monter les prix ou rendre certains produits moins accessibles aux consommateurs.

Des changements dans les habitudes

La plupart des répondants au sondage ont déclaré avoir réduit leurs achats de produits américains, 63 % d’entre eux affirmant qu’ils achetaient moins en magasin et 62 % qu’ils achetaient moins en ligne.

Un peu plus de la moitié (52 %) des répondants achètent moins sur Amazon. La moitié des participants ont réduit leurs achats auprès de chaînes américaines de restauration rapide, alors que 43 % d'entre eux achètent moins auprès de chaînes de magasins de détail établies aux États-Unis.

Près d’un tiers (30 %) des répondants qui avaient prévu un voyage aux États-Unis ont dit l’avoir annulé.

Cependant, seulement 19 % des participants qui avaient un abonnement à un service de diffusion en continu américain ont déclaré l'avoir annulé.

Plus des deux tiers (68 %) des répondants ont dit avoir augmenté leurs achats de produits canadiens.

Selon M. Dallaire, de nombreux Canadiens sont prêts à passer de la parole aux actes.

«Ils ne sont pas contents et ils trouvent d’autres moyens de dépenser leur argent, en essayant de soutenir davantage de produits locaux, en s’éloignant des produits ou des marques américaines, a-t-il expliqué. C’est donc un mouvement assez important.»

Le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien souligne qu’il est impossible d’attribuer une marge d’erreur aux sondages en ligne, car ils n’échantillonnent pas la population de manière aléatoire.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne