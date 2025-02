L'inquiétude des Canadiens alimente des élans de fierté nationale, suggère un sondage

Les Canadiens se rongent les ongles et sont prêts à brandir l'unifolié devant les menaces répétées en provenance de la Maison-Blanche.

Un nouveau sondage Léger suggère une augmentation des niveaux de préoccupation chez les Canadiens, mais aussi un élan de fierté nationale à la suite de la promesse du président américain Donald Trump de cibler les exportations canadiennes avec des tarifs massifs. Et de ses déclarations répétées sur une éventuelle annexion du Canada pour en faire le 51e État américain.

Le sondage indique qu'une vaste majorité de répondants canadiens – 82 % – craignent que M. Trump exploite la dépendance du Canada envers le commerce américain pour faire pression sur son voisin et allié afin qu’il s’unisse plus étroitement avec les États-Unis. La moitié des répondants se disent même «très préoccupés» par cette perspective.

C'est dans les provinces de l'Atlantique que les répondants sont les plus nombreux à être préoccupés, à 90 %, et c'est en Alberta qu'ils le sont moins, à 76 %. Les autres provinces suivent la moyenne nationale de 82 %.

Mais les menaces du président Trump suscitent également une poussée de fierté nationale: 85 % des répondants au sondage Léger disent qu’ils se sentent fiers d’être Canadiens et 58 % qu’ils en sont même «très fiers» — 46 % au Québec.

Andrew Enns, vice-président chez Léger pour le Centre du Canada, n'a pas vu de précédent récent pour ce genre d'élan de patriotisme.

«Si vous me demandiez de revenir en arrière, je penserais probablement (…) aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver 2010, l’objectif des médailles d'or, a-t-il déclaré. Ce sont certainement des chiffres élevés.»

Le changement d’humeur de la population canadienne a également des ramifications politiques évidentes. «Cela a bouleversé l’environnement politique (au Canada), ajoute M. Enns. Les tarifs douaniers de Trump et les relations commerciales rendent la tâche très difficile aux partis d’opposition.»

La question domine la couverture médiatique et rend difficile pour les dirigeants de l’opposition, fédéraux et provinciaux, de faire une percée, dit-il, car il s’agit «vraiment d’un conflit d’État à État, de président à premier ministre, ou de premiers ministres provinciaux à gouverneurs».

Mais cet enjeu rassemble également les Canadiens de tous les horizons politiques. Cinq anciens premiers ministres fédéraux, libéraux et conservateurs, appellent les Canadiens à arborer le drapeau samedi – 60e anniversaire de l'adoption de l'unifolié – en signe de fierté nationale face aux menaces du président Trump.

Le sondage Léger révèle également que les Canadiens s'inquiètent de leur avenir financier: 86 % des répondants se disent préoccupés par les perspectives économiques pour les six prochains mois.

Le sondage suggère que les Britanno-Colombiens et les résidants des provinces de l'Atlantique sont les plus inquiets de la détérioration des perspectives économiques, à environ 90 %; les répondants québécois le sont à 87 %.

Le sondage suggère par ailleurs que 88 % des Canadiennes et 88 % des Canadiens plus âgés sont également plus préoccupés par l'économie.

Le sondage Léger a été réalisé auprès de 1590 adultes entre le 7 et le 10 février; il n'y a pas de marge d'erreur puisqu'il s'agit d'un sondage en ligne.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne