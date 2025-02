La Ville de Nicolet cesse tout achat sur la plateforme Amazon

À la suite de l'annonce de la fermeture des sept entrepôts de l'entreprise Amazon qui se trouvaient au Québec et des menaces de l'imposition de tarifs douaniers sur certains produits canadiens par les Américains, la Ville de Nicolet a décidé de cesser complètement d'acheter sur la plateforme de vente en ligne.

La Ville dit qu'en 2024, elle aurait déjà réduit de 45 % ses achats auprès d'Amazon par rapport à 2023, avec l'objectif d'éliminer progressivement toute dépendance à ce fournisseur. Cette transition était prévue à plus long terme, mais compte tenu du contexte actuel, il a été décidé de devancer l'échéance et d'appliquer dès maintenant une directive zéro achat chez Amazon .

« Cette démarche s'inscrit dans notre volonté d'encourager les fournisseurs de la région, du Québec et du Canada afin de renforcer notre autonomie et de soutenir notre économie et notre communauté. Nous sommes déjà en action pour relever ce défi ambitieux et sommes déterminés à le mener à bien. »

On rappelle qu'encourager l'achat local ne devrait pas être une réponse aux crises, mais une habitude ancrée dans notre quotidien. Chaque geste compte pour bâtir une économie plus forte et plus résiliente, au bénéfice de nos communautés. La Ville souhaite réellement faire sa part.