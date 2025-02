Le député de Trois-Rivières invite la population a acheté Canadien

Le député de Trois-Rivières René Villemure souhaite unir sa voix à celle de la classe politique, du milieu des affaires, et de l’ensemble des Québécois afin de répondre à l’imposition de droits de douane de 25% sur les produits canadiens imposés par le président américain Donald Trump.

C'est par un communiqué de presse que M.Villemure indique qu'au cours de la dernière année, il a pris plusieurs mesures pour démontrer son engagement envers les entreprises de la région de la Mauricie. Il a entre autres mis de l'avant une campagne de soutien à l'achat local, affiché ses couleurs dans des commerces de la région et organisé un concours en partenariat avec les Lions de Trois-Rivières. Le prix était un panier cadeau concocté par la À cet effet, le député a organisé un concours permettant aux partisans de l’équipe trifluvienne de remporter un panier cadeau concocté par la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières avec des produits des commerçants locaux.

De plus, le député Villemure ajoute avoir soutenu également les médias locaux par l’achat de publicités dans les différents médias de la région afin de souligner l’importance de l’information locale et régionale. La campagne avait pour but de sensibiliser la population trifluvienne à l’importance de soutenir les médias locaux afin de s’assurer de la poursuite d’une couverture médiatique de qualité dans la région.

Le député considère que le meilleur moyen de répondre aux droits de douane imposés par le président Trump demeure de se tourner vers les entreprises locales et d’encourager autant que possible les commerces de proximité. « Toute mon équipe est à l’affut des développements et demeure disponible afin de répondre aux questions des entreprises et des citoyens. » conclut le député Villemure.