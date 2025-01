Nouvelles nominations au greffe et à la direction générale de La Tuque

Le conseil municipal de La Tuque a procédé en assemblée publique à deux nominations importantes au sein de l’équipe de gestionnaires. Les élus ont annoncé que le directeur général adjoint et greffier, Jean-Sébastien Poirier, deviendra directeur général de la municipalité le 1er juillet , afin de prendre la relève du directeur général actuel, Pierre Pacarar, qui quittera l’organisation le 30 juin 2025 à la fin de son contrat. Ils ont procédé également à l’embauche de Me Julie Chamberland pour remplacer M. Poirier à la direction du Service du greffe et de la cour municipale.

« Nous sommes très heureux d’avoir réussi à régler ce dossier assez tôt pour que la transition en lien avec le départ de Pierre Pacarar se fasse bien. Ce sont des postes très importants dans notre organisation. On voulait s’assurer qu’il y ait des bases solides pour diriger la Ville dans la continuité de ce que nous avons mis en place depuis trois ans. Je suis très heureux que nous ayons pu recruter Me Chamberland et je suis content aussi que M. Poirier, qui est un pilier dans notre organisation, ait accepté le poste de directeur général. C’est un héritage que nous serons fiers de laisser derrière nous. », indique Luc Martel, maire de La Tuque

Me Julie Chamberland occupera les postes de directrice du Service du greffe, de greffière de la Ville de La Tuque et de greffière à la cour municipale. Lors du déclenchement des élections municipales 2025, elle agira à titre de présidente d’élection pour la Ville de La Tuque.

« Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe de la Ville de La Tuque en tant que directrice du Service du greffe, de greffière de la Ville de La Tuque et de greffière de la cour municipale. Ce beau et nouveau défi s’est présenté à moi à un moment opportun de ma carrière et me permettra de mettre mon expertise au service de ma municipalité, de ma ville d’adoption. Je suis emballée à l’idée de découvrir le monde municipal et de travailler avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, c’est-à-dire être au service de l’humain. Je remercie l’équipe de la Ville de La Tuque, ainsi que les membres du conseil municipal pour leur accueil chaleureux et leur confiance. C’est le début d’une belle et grande aventure, qui, je nous le souhaite, durera longtemps. », explique Me Julie Chamberland, greffière de la Ville de La Tuque.

Afin d’assurer une transition optimale et de permettre à la nouvelle venue de se familiariser avec les particularités du milieu municipal, Me Chamberland entre en poste à la Ville de La Tuque dès maintenant. Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle habite à La Tuque depuis 2019. En plus d’avoir eu son propre bureau juridique privé, elle a travaillé pour le Conseil de la Nation Atikamekw pendant plus de quatre ans, pour la Direction de la protection de la jeunesse de sa région natale, ainsi que pour le Centre communautaire juridique de la Mauricie et du Centre-du-Québec (bureau de La Tuque). Son parcours de vie intéressant, notamment en raison de ses nombreuses implications sociales, son attachement envers sa ville d’adoption, ainsi que sa personnalité et ses valeurs humaines, ont convaincu les dirigeants de la Ville de La Tuque qu’elle était la meilleure candidate pour occuper ce poste.

« Pour moi, diriger la Ville de La Tuque est un travail d’équipe. J’ai accepté le poste parce que je sais que j’ai une formidable équipe derrière moi pour m’appuyer. À ce stade-ci de ma carrière, je crois que c’est le moment de faire un pas de plus dans cette belle organisation que j’ai vu grandir au cours des 25 dernières années. Je remercie le conseil municipal pour sa confiance. Jusqu’au départ de Pierre Pacarar, je vais accompagner Me Chamberland au Service du greffe et de la cour municipale. Nous sommes très heureux qu’elle ait accepté de se joindre à notre équipe. Elle sera certainement l’un de nos meilleurs atouts. », exprime Jean-Sébastien Poirier, directeur général adjoint de la Ville de La Tuque.

À l’emploi de la Ville de La Tuque depuis 25 ans au Service du greffe et de la cour municipale, M. Jean-Sébastien Poirier, a de son côté accepté le poste de directeur général de la municipalité, un poste qu’il a occupé par intérim dans le passé pour une période de 18 mois. M. Poirier est actuellement le directeur général adjoint de la Ville de La Tuque et occupera ce poste jusqu’au départ de M. Pacarar à la fin du mois de juin.

« Nous avons une excellente équipe de gens compétents à la Ville et les nominations d’aujourd’hui vont dans le même sens. J’ai été clair lors de mon embauche sur le fait que je serais là pour la durée de mon contrat et que je quitterais la direction générale après. C’était important pour moi de m’assurer que la transition se fasse en douceur et que tout ce que nous avons bâti comme équipe puisse perdurer dans le temps. Je suis très content que ces deux personnes de grande qualité aient accepté ces nouveaux défis professionnels. Je suis persuadé qu’ils vont continuer à faire grandir l’organisation en collaboration avec tous leurs collègues. », termine Pierre Pacarar, directeur général de la Ville de La Tuque.