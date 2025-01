Yves Perron s’insurgent de l’arrêt soudain du programme des véhicules électrique

Le porte-parole du Bloc Québécois en matière de Transports, Xavier Barsalou-Duval et le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron s’insurgent de l’arrêt soudain du programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission du gouvernement fédéral.

« Vendredi dernier, Transport Canada annonçait que le programme manquerait de fonds avant le 31 mars et 48 heures plus tard, les libéraux mettaient fin au programme! En matière d’improvisation et de gestion broche à foin, on ne peut trouver pire ! », déplore Xavier Barsalou-Duval.

Par son action inopinée, le gouvernement engendre un chaos complet dans tout le réseau des concessionnaires automobiles du Québec et jette une douche froide à de nombreux consommateurs qui avaient déjà des promesses d’achat en main, indique le communiqué du Bloc Québécois.

« De gens nous appellent pour nous dire qu’ils avaient des prises de possession prévues pour cette semaine qui tombent à l’eau, ça n’a absolument aucun sens! La ministre Anita Anand a manqué à ses devoirs en suspendant le programme sans aucune forme d’avertissement aux consommateurs. Si le gouvernement du Québec a avisé les acheteurs plusieurs semaines à l’avance, Ottawa, de son côté, a encore une fois agi en irresponsable », martèlent les députés bloquistes.

« Dans un gouvernement où la ministre des Finances démissionne le jour de l’énoncé économique, il n’y a plus grand-chose qui nous surprend. Jour après jour, le Canada et son gouvernement nous démontrent leur amateurisme dans la gestion de leurs dossiers. Nous porterons la demande des concessionnaires de respecter les engagements et les contrats déjà signés. C’est le minimum! » conclut Yves Perron.