La municipalité de Saint-Boniface présente son budget 2025

La municipalité de Saint-Boniface présente le Budget 2025 adopté le 17 décembre 2024. Ce budget vise à maintenir la qualité de vie de notre communauté tout en répondant à des besoins croissants en infrastructures et services.

Pour l’année 2025, les taxes municipales pour une maison moyenne d’une valeur de 253 000$ connaîtront une variation en fonction des services disponibles :

Sans service :

2025 : 2 915,59 $

2024 : 2 815,85 $

Augmentation : 99,74 $ (+3,54 %)

Avec Aqueduc

2025 : 3265,59$

2024 : 3191,85$

Augmentation : 73,74$ (+2,31%)

Avec Aqueduc + Égout :

2025 : 3 478,59 $

2024 : 3 397,85 $

Augmentation : 80,74 $ (+2,38 %)

Cette augmentation moyenne de 2,63% permet de financer des projets d’amélioration de nos infrastructures existantes.

Soutien à la Corporation de développement communautaire de Saint-Boniface (Aréna)

Un montant de 75 $ par logement est inclus dans les taxes municipales pour soutenir la Corporation de développement communautaire de Saint-Boniface (Aréna), soit un total de 175 000 $ pour l’année 2025. L’aréna est une infrastructure supra-locale essentielle pour notre communauté. Avec les changements climatiques, posséder une telle infrastructure devient encore plus intéressant.

Il est crucial de soutenir la corporation alors que l’infrastructure a plus de 25 ans et afin d’assurer son entretien et sa durabilité. De nombreuses plages de pratique libre pour les citoyens ainsi que des partenariats avec l’école et le CPE permettent d’accéder gratuitement, renforçant ainsi le rôle central de l’aréna au sein de notre village.

Ce budget est le résultat d’un travail consciencieux et tient compte de plusieurs réalités, notamment la nouvelle convention collective en lien avec l’augmentation des salaires en vigueur et l’augmentation du contrat de déneigement. Vous pourrez également constater les détails du budget d’investissement sur notre site web: saint-bo.ca