Yves Perron nommé whip du Bloc Québécois

Après cinq ans à occuper le rôle de whip, la députée de Salaberry—Suroît, Claude DeBellefeuille, passe le flambeau à Yves Perron, député de Berthier—Maskinongé.

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet n’avait que de bons mots pour son nouveau whip lors de l’annonce : « Je connais Yves depuis les touts débuts de ma réflexion en vue de venir au Bloc Québécois. Il était alors président du parti, et ce n’était pas facile! Une complicité solide s’est alors construite entre nous, que les 5 dernières années ont enrichie d’une vaste expérience. Yves était un choix naturel pour coordonner les travaux d’une équipe qui l’apprécie beaucoup. »

Il sera assermenté dans sa nouvelle fonction lundi prochain, après l’annonce faite jeudi dernier par le Bloc Québécois.

M. Perron considère qu’il a de grands souliers à chausser : « Sans tenter de la remplacer, je tâcherai d’assurer une suite cohérente au travail de cette grande femme politique qu’est Claude DeBellefeuille. C’est aussi un grand signe de reconnaissance et de confiance que je reçois de mon chef, Yves-François Blanchet. Je remplirai mes nouvelles fonctions avec le degré de responsabilité et de rigueur qu’elles demandent. »

Il est à noter que M. Perron conserve tout de même son rôle de porte-parole en matière d’Agriculture, d’Agroalimentaire et de Gestion de l’offre.

« Mon combat sur C-282, qui protégera notre système de gestion de l’offre, n’est pas terminé et j’ai bien l’intention de le mener jusqu’au bout. Le Sénat prend beaucoup de temps pour boucler les dernières étapes qui mèneront à son adoption finale et mon équipe, mes alliés et moi continuons le travail en coulisses, pour assurer que le projet de loi traverse le processus législatif. C’est l’engagement que j’ai pris avec les producteurs agricoles qui nous appuient dans nos démarches depuis le début », explique Yves Perron.

Un vote important était d’ailleurs censé se tenir hier, en soirée, au Sénat, sur l’amendement dénaturant complètement le projet de loi. Malheureusement, les sénateurs du Parti conservateur ont employé différentes tactiques pour reporter le vote, situation qui a semblé faire l’affaire de plusieurs sénateurs nommés par Justin Trudeau. Le vote n’a donc pas eu lieu, mais le Bloc Québécois continuera de mettre la pression nécessaire jusqu’à l’adoption finale de C-282.