La hausse du compte de taxes résidentiel moyen se situe à 3,39 %

Le conseil municipal de la Ville de Shawinigan a adopté, hier soir, un budget de 133,8 M$ pour l’année 2025.

Le taux de la taxe foncière résidentielle diminue drastiquement en passant de 1,471 1 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour se retrouver à 0,935 2 $. Quant au compte de taxes moyen pour une résidence unifamiliale moyenne, il sera de 3 426,20 $, soit une hausse de 3,39% pour 2025.

Le taux de la taxe foncière générale des immeubles de 6 à 9 logements a été fixé à 1,0509 $ par tranche de 100 $. Quant aux commerces, il a été fixé à 2.6379 et à 3.0802 pour les industries. Le taux de la catégorie agricole et de la catégorie forestière diminue pour se situer à 0,6228 $ alors que celui des terrains vagues desservis a été établi à 3,7408 $. Dans ce cas, le taux est plus élevé, car il s’agit d’une mesure incitative à la construction pour les propriétaires de ces terrains situés majoritairement dans le périmètre urbain.

Le compte de taxes est constitué de deux composantes : les taxes foncières reliées à la valeur de la propriété et les tarifications qui sont un montant fixe pour certains services.

Dans le secteur Lac-à-la-Tortue, où la hausse du rôle d’évaluation est particulièrement marquée, nous observons une forte diminution des taxes d’amélioration locales. Elles étaient de 1380,17 $ l’an passé et elles seront de 1238,45 $ en 2025, une baisse de 141,72 $.

Le coût des collectes et du traitement des déchets domestiques augmente, et ce, malgré la décision d’effectuer la collecte aux 3 semaines pour 7 des 12 mois de 2025. La forte hausse des coûts d’enfouissement, mais également du transport ayant un impact important sur le budget. Le tarif pour le bac brun augmente en raison de la hausse des prix pour la collecte et le traitement des matières organiques, alors que la gestion des matières recyclables, qui sera réalisée par Éco Entreprises Québec à partir du 1er janvier, fait diminuer les coûts associés au bac bleu.Quant aux revenus, ils proviennent à 77 % de la taxe foncière et de la tarification.

Les autres revenus provenant des paiements tenant lieu de taxe (7 %), des transferts conditionnels incluant la péréquation (3 %), des transferts inconditionnels (6 %) et d’autres revenus (7 %).

« Cet exercice budgétaire, qui était mon baptême à titre de trésorier de la Ville, en fut tout un. Les impacts de l’augmentation du rôle d’évaluation, de la diminution de la péréquation et de l’augmentation des coûts reliés à la Sûreté du Québec faisaient en sorte d’augmenter de 6 % le compte de taxes sans que nous ayons ajouté un seul sou au budget de 2025. Ce fut tout un travail d’équipe pour arriver au résultat final », constate le trésorier, Gabriel Bonnewyn.

Pour les dépenses, 31,3 % sont consacrés à la masse salariale et aux bénéfices marginaux et 27,3 % aux services professionnels. Quant aux autres dépenses, elles se répartissent ainsi : contributions à des organismes (11,2 %), remboursement de la dette (10,6 %), biens non durables (8,7 %), frais de financement (5,8 %) et location, entretien, transport et communications (5,1 %).

« Tous les budgets sont difficiles, mais celui de 2025 est un exercice particulier, dû au contexte de l’augmentation record du rôle d’évaluation. L’objectif était de limiter au maximum l’augmentation du compte de taxes, et ce, en conservant un niveau de service à la hauteur. Je dois souligner l’apport de la directrice générale Kim Dumais, du trésorier Gabriel Bonnewyn et de l’ensemble des directions de la Ville et de leur équipe, ainsi que les élus qui ont dû faire des choix qui n’étaient pas faciles afin que nous soyons en mesure de limiter l’augmentation du compte de taxes », conclut le maire Michel Angers.