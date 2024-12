Pascale Albernhe-Lahaie s’exprime sur le budget 2025 de Trois-Rivières

Pour la toute première fois à titre de cheffe de Trois-Rivières Ville Forte, la conseillère municipale Pascale Albernhe-Lahaie s’exprime sur le budget 2025 de la Ville de Trois-Rivières.

Par le biais d’un communiqué envoyé aux médias, madame Albernhe-Lahaie s’est dite préoccupée par le fait que le budget 2025 avait été élaboré en vase clos par les membres du comité exécutif du conseil municipal de Trois-Rivières seulement.

« Cinq personnes en huis-clos prennent à elles seules toutes les décisions d’un budget de 384,4 M$, et les dix autres membres du conseil ne reçoivent les documents que quelques jours à l’avance », déclare-t-elle. Madame Albernhe-Lahaie précise qu’il est impossible d’analyser correctement un budget d’une si grande ampleur en si peu de temps. « Une journée et demie de discussions budgétaires avec l’ensemble des membres du conseil, ça permet ni de vérifier la pertinence des choix ni de s’assurer que la qualité des services aux citoyens est au rendez-vous », ajoute-t-elle.

À titre d’exemple, la cheffe de Trois-Rivières Ville Forte rappelle qu’elle souhaite améliorer le service de déneigement des trottoirs à des endroits particulièrement névralgiques, comme devant les écoles primaires, mais cela a été refusé. « Je ne sens pas que le budget de la Ville de Trois-Rivières reflète une proximité avec les citoyens et leurs besoins », s’exprime Pascale Albernhe-Lahaie. Elle aimerait que les améliorations possibles soient entendues et qu’il y ait moins de lourdeurs bureaucratiques.

Madame Albernhe-Lahaie souhaite apporter une nouvelle vision plus transparente et plus efficace du processus et de la gestion budgétaire de Trois-Rivières, mais elle ne compte pas pour autant s’opposer au budget. « Je ne voterai pas contre le budget 2025, mais j’insiste pour que les prochains budgets de la Ville soient élaborés avec l’ensemble du conseil municipal et qu’il y ait un objectif clair d’être à l’écoute des besoins des citoyens. Il faut revenir à notre mission première : offrir des services », conclut-elle.