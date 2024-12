Le déclin financier et l’échec en santé de la CAQ n’épargnent pas la Mauricie

Le déclin financier causé par le déficit record du gouvernement de la CAQ prive les citoyens de la Mauricie des services en santé auxquels ils ont droit et abandonne les producteurs agricoles, dénonce le porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé et en matière d’agriculture, de pêcheries et d’alimentation, André Fortin.

Le député libéral de Pontiac dresse un sombre bilan de la session parlementaire du gouvernement Legault qui s’est terminée ce vendredi. En santé, les patients de la Mauricie et du Centre-du-Québec attendent en moyenne 2 heures 55 minutes avant d’être pris en charge aux urgences. « On est bien loin des 90 minutes promises par la CAQ en campagne électorale », dénonce M. Fortin. De plus, 422 patients de la région sont en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an et le ministre Dubé continue de modifier ses cibles et de repousser les échéances.

Au cours de la dernière session, la CAQ a également rejeté du revers de la main une demande de commission parlementaire faite par M. Fortin pour revoir le rôle et les programmes d’assurance de la Financière agricole. Cette réforme est d’autant plus importante alors que la Financière agricole est devenue l’unique ressource d’aide en cas de situation d’urgence. « À cause de la mauvaise gestion des finances publiques par son gouvernement, le ministre n’a plus la marge de manœuvre financière pour offrir de l’aide ponctuelle aux agriculteurs, comme ce fut le cas lors d’événements climatiques en 2023 », insiste le du député de Pontiac.

Malgré les manifestations des producteurs agricoles et l’insistance du porte-parole libéral, le ministre caquiste refuse d’agir pour mieux soutenir le secteur agro-alimentaire qui vit une véritable crise et qui doit composer avec une toute nouvelle réalité économique et environnementale, particulièrement en Mauricie, où l’agriculture est un moteur économique vital.

« Un an, jour pour jour, après que l’on nous ait imposé, par bâillon, le Projet de loi no15 qui créait Santé Québec, les patients n’ont toujours pas plus de services. Au contraire! Non seulement la CAQ ne livre pas les services en santé depuis six ans en Mauricie, mais elle en rajoute en imposant aujourd’hui des coupures de budget pour tenter de corriger sa gestion catastrophique des finances publiques. », explique André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé et en matière d’agriculture, de pêcheries et d’alimentation

« Dans sa 7e année au pouvoir, François Legault a plongé le Québec dans une spirale de déclins. Déclin financier, avec un déficit record de plus de 11 milliards de dollars, et déclin des services publics, où les Québécois n’en ont jamais eu aussi peu pour leur argent. François Legault avait promis des résultats, mais avec lui, l’échec est devenu une habitude. La preuve est faite : ce gouvernement caquiste n’a ni plan, ni vision. Il a abandonné les régions et les créateurs de richesse au profit de taxes et de gaspillages. », ajoute Marc Tanguay, chef de l’opposition officielle et député de LaFontaine