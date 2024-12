Geneviève Dubois briguera de nouveau la mairie de Nicolet en 2025

La mairesse actuelle de la Ville de Nicolet, Geneviève Dubois, annonce qu'elle se présentera de nouveau pour les élections municipales de 2025, pour un troisième mandat complet.

« C’est avec détermination, humilité, fierté, conviction et consciente de l’ampleur du défi et du privilège que j’ai d’occuper cette fonction, que j’annonce officiellement aujourd’hui ma candidature pour la mairie de Nicolet à l’élection de 2025. Alors que notre ville traverse une période de forte croissance, je suis motivée à poursuivre le travail entamé pour assurer un développement harmonieux et durable, au bénéfice de toutes les Nicolétaines et Nicolétains », souligne l’actuelle mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

Elle indique qu'au cours des dernières années, Nicolet s’est transformée; sa population augmente et de nouveaux projets ont vu le jour. Elle souhaite poursuivre sa mission de dynamiser la municipalité et attirer de nouveaux citoyens tout en honorant ceux déjà présents. Mme Dubois veut investir dans des infrastructures modernes et créer un environnement inclusif et dynamique.

« Pour ce prochain mandat, je souhaite m’inscrire dans la continuité, avec l’équipe qui sera en place, en proposant de travailler, entre autres, sur ces piliers : une qualité de vie préservée; investir dans les services de proximité, les infrastructures sportives, le logement social et abordable et la mobilité pour maintenir Nicolet comme un lieu où il fait bon vivre;

le développement durable et équilibré de notre ville; gérer de façon réfléchie et planifiée de nos espaces et infrastructures afin de répondre aux besoins croissants de notre population; une transition socioécologique : accélérer nos efforts en matière d’adaptation et de résilience aux changements climatiques en suscitant l’adhésion sociale et l’implication citoyenne; une valorisation de la culture, au cœur de notre identité collective : soutenir les créateurs locaux en rendant accessible une offre culturelle diversifiée, moteur essentiel de notre identité collective. Je crois profondément qu’en bâtissant un Nicolet plus fort avec vous et pour vous, en misant sur une approche collaborative et inclusive, nous pourrons répondre aux défis environnementaux, mais aussi renforcer le tissu social et économique ainsi que le sentiment d’appartenance et de fierté à notre communauté. L’attractivité de Nicolet passe aussi par la rétention des jeunes professionnels qui choisissent d’y vivre et d’y bâtir leur avenir. En encourageant l’implantation de nouveaux commerces et services, nous créons non seulement des emplois, mais aussi des espaces de vie où chacun peut s’épanouir, contribuant ainsi à faire de Nicolet une ville encore plus vivante et accueillante. Ensemble, nous pouvons définitivement faire de Nicolet un modèle de communauté à la fois dynamique, diversifiée, inclusive et durable », ajoute l’actuelle première magistrate nicolétaine et candidate à la mairie pour un 3e mandat.

« Face à cette période déterminante, je suis convaincue que l’expérience acquise lors de mes mandats précédents combinée à une vision claire, moderne et partagée, est essentielle à la croissance de notre communauté. Depuis 2016, j’ai l’honneur de travailler avec la population et j’ai la sincère conviction de pouvoir innover humainement à tous les jours dans ma fonction. J’espère bien avoir le privilège de représenter les Nicolétaines et Nicolétains pour un autre quatre ans ici mais aussi dans toute la province » conclut Geneviève Dubois, également deuxième vice-présidente de l’Union municipale du Québec.