Le gouvernement Trudeau fait face à un troisième vote de censure des conservateurs

La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d’annoncer l’acceptation et le financement de plusieurs projets importants pour le développement et l’amélioration des infrastructures dans les municipalités de son territoire. Ces initiatives, soutenues par les Fonds Signature Innovation et le Fonds régions et ruralité (FRR volet 2), totalisent plus de 1,2 M$ ...