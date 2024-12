Dix personnalités intronisées à l’Académie des Grands Shawiniganais

La VIe cérémonie d’intronisation de l’Académie des Grands Shawiniganais s’est déroulée mercredi soir. L’événement a été couronné de succès, puisque quelque 120 invités ont rempli la salle Grand-Mère de la Maison de la culture Francis-Brisson, pour assister à l’intronisation de 10 grandes personnalités. Il s’agissait d’une première depuis 2004.

Les personnes intronisées, de même que certains membres de la famille des Grands Shawiniganais nommés à titre posthume, ont reçu une médaille, accompagnée d’une épinglette des armoiries de la Ville de Shawinigan et du texte d’intronisation sur un certificat officiel du Cabinet du maire.

Lise Landry, Daniel Lamarre, Louise Lacoursière et André Pronovost ont partagé leur fierté de se voir intronisés à l’Académie, mais surtout leur fierté d’avoir fait rayonner Shawinigan dans leurs réalisations. Même Florence Lawless-Lacroix, âgée de 103 ans, a pu exprimer son grand bonheur de devenir Grande Shawiniganaise par le truchement d’une vidéo.

« Au début de 2024, le conseil municipal a pris la décision de poursuivre une tradition lancée il y a 27 ans, en 1997, parce que c’est important pour nous d’identifier et de remercier les bâtisseurs qui ont tant accompli pour notre communauté », a souligné Michel Angers, maire de Shawinigan. « Ces hommes et ces femmes seront désormais reconnus comme des exemples de courage, de détermination et d’engagement pour les Shawiniganais. »

« Au printemps dernier, la Ville a lancé un appel de candidatures à la population. Les candidatures proposées ont été ajoutées à celles que nous avions déjà en banque. Puis, notre Commission a procédé à l’étude de chaque proposition, avec l’aide d’un comité consultatif formé pour l’occasion », a rappelé Louis-Jean Garceau, conseiller municipal du district des Boisés et président de la Commission sur la toponymie et la reconnaissance civique. « Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à la réalisation de cette cérémonie grandiose! »

Voici les personnes qui ont été intronisées lors de cette soirée :

Madame Lise Landry, catégorie Politique et affaires publiques : mairesse de la Ville de Shawinigan de 1994 à 2009 et première femme à occuper cette fonction;

Monsieur Daniel Lamarre, catégorie Affaires et économie : vice- président exécutif du conseil d’administration du Cirque du Soleil, officier de l’Ordre du Canada;

Madame Florence Lawless-Lacroix, catégorie Sociocommunautaire : infirmière, fondatrice de l’Organisation des terrains de jeux de Grand- Mère et du Club de l’âge d’or de Grand-Mère;

Madame Louise Lacoursière, catégorie Culture: romancière et biographe, chevalier de l’Ordre de la Pléiade;

Monsieur André Pronovost, catégorie Sports et loisirs : hockeyeur professionnel, gagnant de quatre coupes Stanley consécutives avec le Canadien de Montréal de 1957 à 1960.

À titre posthume :

Monsieur Moïse Cadorette, catégorie Affaires et économie: fondateur de Canots Cadorette, la première entreprise au Canada à utiliser la fibre de verre pour la fabrication de canots;

Docteur Pierre Grondin, catégorie Sciences et technologies: chirurgien ayant effectué la première greffe cardiaque au Canada, officier de l’Ordre du Canada pour services éminents;

Monsieur Léo Ayotte, catégorie Culture : peintre, considéré comme l’un des plus grands peintres figuratifs de sa génération;

Madame Thérèse Thiffault, catégorie Sociocommunautaire : fondatrice du Regroupement pour la défense des droits des assistés sociaux du centre de la Mauricie (RDDS) de Shawinigan

Monsieur Gilles Bourassa, catégorie Sports et loisirs : professionnel aux clubs de golf de Shawinigan-Sud, de Saint-Gérard-des- Laurentides et de Grand-Mère, président du hockey mineur, fondateur des Amis du sport et membre à vie de la PGA du Québec.

À propos

L’Académie des Grands Shawiniganais est un temple de la renommée où sont intronisés des hommes et des femmes qui ont marqué l’histoire locale ou qui se sont particulièrement illustrés dans leur domaine d’activité. Pour consulter le livre de l’Académie des Grands Shawiniganais, qui présente les 39 personnes intronisées depuis ses débuts en 1997, consultez le site Web de la Ville au www.shawinigan.ca/AGS.