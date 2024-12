La Ville de Bécancour à l'écoute de ses citoyens

Le 14 novembre se terminait la série de cafés-causeries organisée par la Ville de Bécancour pour consulter ses citoyens sur la croissance à venir, afin que celle-ci se fasse à l’image et au bénéfice de sa population. Cette démarche de participation citoyenne visait à recueillir les principales préoccupations des Bécancouroises et Bécancourois et ainsi définir un cadre de développement qui répondra aux aspirations qu’ils ont pour leur milieu de vie.

C’est dans ce contexte que se sont tenus deux séances d’information, ayant réuni plus d’une centaine de participants, et six cafés-causeries sectoriels, qui ont permis de rencontrer quelque 220 citoyennes et citoyens. Tous ces moments d’échanges représentaient des occasions parfaites pour la Ville d’écouter sa population en vue d’orienter ses actions pour les prochaines années.

Lors des cafés-causeries, un atelier participatif invitait les participants à s’exprimer sur différents sujets : Bon voisinage, Design et architecture, Respect et valorisation de l’environnement, ainsi que Besoins de la population. Les citoyens étaient aussi invités à mettre en lumière les caractéristiques distinctives de leur secteur qui les rendent fiers.

En ce qui a trait au bon voisinage, les gens ont formulé le désir d’être informés par les promoteurs lorsqu’un quartier est ciblé par un nouveau projet et, dans la mesure du possible, de pouvoir être consultés en amont. Concernant l’aspect architectural des bâtiments, le respect du cadre bâti est revenu à plusieurs reprises, tout comme l’harmonisation des nouveaux bâtiments avec ceux existants. Pour ce qui est de l’environnement, la population a exprimé le besoin d'avoir davantage de sentiers et de préserver les espaces verts déjà en place. Des mesures entourant le déboisement, reboisement et verdissement sont aussi demandées par les citoyens. Enfin, parmi les besoins de la population, des ajouts d’infrastructures sportives, culturelles et de loisirs ont été suggérés et plusieurs souhaitent également la venue de nouveaux commerces et services de proximité.

Par ailleurs, bien que la Ville de Bécancour se divise en six secteurs distincts, les cafés-causeries ont permis de démontrer que ce sont les mêmes éléments qui rendent fiers les résidents de chacun d’eux : quiétude, aspect rural, esprit de communauté et d’entraide, etc. C’est donc dire que les citoyens, peu importe le secteur où ils demeurent, accordent une grande importance à leur milieu de vie et à la tranquillité de leur village respectif.

« Le développement de notre ville, nous souhaitons le faire avec notre population et je suis heureuse de constater que les gens ont répondu en grand nombre à notre appel. Les cafés-causeries ont permis de confirmer que les actions portées par le conseil municipal étaient alignées avec ce que les citoyens évoquaient lors des échanges. Ceux-ci ci ont pu s’exprimer librement sur les préoccupations qu’ils ressentent, mais aussi sur les éléments qu’ils apprécient dans leur ville. La croissance à Bécancour se fera avec et pour les citoyens; c’est pourquoi nous avons retenu leurs commentaires et que ceux-ci guideront notre programme de travail en 2025, afin que notre ville protège mieux ses milieux, que le patrimoine bâti soit plus harmonisé et que nos infrastructures répondent à notre ambition d’avoir une communauté toujours plus dynamique. Nous partageons ces objectifs communs et tout au long de l’année 2025, nous porterons des actions qui renforceront notre fierté de vivre à Bécancour. Les citoyens nous ont bien exprimé qu’ils apprécient leur milieu de vie et nous mettrons tous les efforts pour continuer à le bonifier », mentionne Mme Lucie Allard, mairesse de la Ville de Bécancour.

Trousse du promoteur

Les informations récoltées lors des cafés-causeries permettront de bonifier le contenu de la Trousse du promoteur que la Ville de Bécancour souhaite remettre aux promoteurs intéressés par le territoire bécancourois, afin que leur projet réponde aux attentes des résidents. Cet outil inclura également une fiche personnalisée par secteur, avec la vision sectorielle et les préoccupations soulevées par les participants. Les attentes de la Ville s’y trouveront également comme sa détermination à favoriser l'abordabilité du logement sur son territoire, ainsi que l'augmentation du nombre de logement accessibles pour une plus grande partie de notre population.

Enfin, l’un des autres résultats attendus de cette démarche de participation citoyenne est l’élaboration d’une Politique de participation citoyenne, qui sera rédigée et adoptée en 2025. Un processus de consultation publique à cet effet sera d’ailleurs entamé au cours des prochains mois.

Une croissance bien réelle

L’intérêt des promoteurs envers la municipalité a bondi au cours des derniers mois, générant 79 permis pour de nouvelles constructions résidentielles (en date de fin novembre). Ce nombre de permis se transpose en un nombre record d’unités de logements créés dans une même année (pratiquement complétée), soit 235. Cela signifie que la valeur des travaux pour 2024 s’élève maintenant à plus de 47 M$ pour 2024, seulement pour les nouvelles constructions résidentielles.

Il faut remonter à 2008 pour avoir des chiffres similaires, alors que 231 logements ont été créés pour 121 permis émis. Scénario semblable en 2010 avec 122 émissions de permis ayant généré 212 nouveaux logements. Par la suite, depuis une dizaine d’années, le nombre de permis oscille entre 44 (en 2015) et 149 (en 2021), tandis que le nombre de logements créés varie de 46 (en 2015) à 206 (en 2021).