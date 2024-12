Des investissements prévus de 46,8 M$ en 2025 pour Shawinigan

Le conseil municipal a adopté le 2 décembre en séance extraordinaire le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2025-2027. Le PTI prévoit des investissements de 48,3 M$ pour 2025, de 49,7 M$ pour 2026 et de 46,1 M$ pour 2027, pour un total d’investissements de 144,1 M$.

Les projets d’investissements retenus pour 2025 sont répartis en neuf natures. La part la plus importante, soit un montant de 11,3 M$, est prévue pour les parcs et plateaux sportifs.

Notons que le projet de la piscine et de la vespasienne au parc Antoine-St- Onge représente à lui seul un montant de 9,1 M$, dont 49,8 % seront défrayés via le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du ministère de l’Éducation.

La réfection des infrastructures de rue ou souterraines occupe une large place dans l’exercice. Un montant de 11,1 M$ y est dévolu en 2025 et un total de 28,9 M$ sur les trois années du PTI. De ce montant, 3,3 M$ sont directement reliés aux mesures d’urgence à la suite des pluies diluviennes de cet été. Un montant de 2,8 M$ est reconduit également pour le pavage.

Rappelons que les projets inscrits au PTI doivent s’intégrer dans une grille d’analyse afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur ce qui est obligatoire, urgent, préventif et stratégique.

Pour l’année 2025, 33,9 % des investissements sont financés par des subventions, pour un montant total de 16,4 M$. Les autres sources de financement sont : le fonds d’administration pour un montant de 900 k$, le

fonds de roulement pour 3 M$, les règlements d’emprunt pour un total de 21,6 M$, mais de 16 M$ lorsque l’on exclut les mises aux normes et les projets reportés de l'an passé, et d’autres sources de financement, notamment les taxes d’améliorations locales, pour un montant de 6,7 M$.

En bref

Le projet Mission Unitaînés requiert des investissements de 1,7 M$, notamment dus au raccordement du bâtiment au réseau municipal;

1,5 M$ seront investis sur le futur site de la Terrasse des Papetiers, afin de déplacer une conduite d’aqueduc;

1 M$ par année pendant 2 ans pour l’achat et l’installation de compteurs d’eau, afin d’avoir accès à plus de subventions;

2,7 M$ pour le remplacement de véhicules lourds et légers.

Limite des règlements d’emprunts à 16 M$

Le conseil maintient sa décision d’imposer un plafond annuel de 16 M$ quant aux règlements d’emprunt, afin de limiter la croissance de la dette. Le tableau ci-dessous en fait la démonstration pour l’année 2024.

« Tous les projets autres que ceux exclus du calcul en vertu de la Politique sur la gestion de la dette qui seront financés par règlements d’emprunt, dans le cadre du PTI 2025, totalisent 16 M$, soit le maximum inscrit dans notre politique. C’est un exercice difficile, mais nécessaire, pour limiter notre endettement », précise le maire Michel Angers.