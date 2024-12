Nicolet limite à 2,19 % la hausse du taux de taxes résidentielles

Lors du dévoilement du budget 2025 de la Ville de Nicolet, il a été annoncé que la hausse du taux de taxes résidentielles a été limitée à 2,19 %, malgré un contexte économique exigeant. Le budget total s'élèvera à 20,7 millions de dollars.

« Notre priorité demeure ce qui est au coeur de notre mission municipale : offrir des services de base solides, accessibles et bien adaptés aux besoins de notre population. Ce contexte budgétaire plus serré, découlant d'un nouveau rôle d'évaluation, est loin d'être une contrainte : il s'est avéré une opportunité de recentrer nos efforts sur l'essentiel en renforçant les éléments qui contribuent directement à la qualité de vie à Nicolet. Nous restons ainsi fidèles à notre volonté et à nos habitudes de bâtir une ville dynamique et accueillante, tout en veillant à gérer les fonds publics avec rigueur et transparence » , a souligné la mairesse, Geneviève Dubois lors de la présentation du budget aux médias locaux.

Rappelons que dans les derniers mois , il y a eu une importante variation des valeurs foncières qui aurait pu entraîner des hausses significatives des comptes de taxes pour les citoyens. La ville a toutefois adopté une approche rigoureuse pour minimiser les impacts sur les contribuables, tout en maintenant ses investissements dans les services essentiels et les initiatives structurantes qui façonnent notre communauté.

Par exemple, le taux résidentiel de l'année 2024 étant de 0,84 $ et celui de 2025 étant de 0,65 $ permet une économie moyenne de taxes, pour les résident.e.s, de 657 $, permettant ainsi de réduire considérablement le fardeau fiscal tout en préservant les priorités municipales.

« Ce budget témoigne de notre capacité à conjuguer rigueur et innovation dans un contexte budgétaire complexe. Limiter la hausse du taux de taxes résidentielles à 2,19 % tout en maintenant nos investissements stratégiques est le fruit d'une gestion minutieuse et d'une collaboration exemplaire entre nos équipes et les membres du conseil municipal. Chaque projet retenu, qu'il s'agisse du centre d'entraînement incendie, du jumeau numérique ou encore de la restauration des terrains à la Pointe-du-Hameau, reflète notre volonté de renforcer la qualité de vie des Nicolétains tout en préparant l'avenir avec des initiatives structurantes et porteuses. Nous avançons avec la conviction que chaque dollar investi contribue directement à bâtir une ville dynamique et résiliente », précise pour sa part le directeur général, Mathieu Audet.

Le plan triennal d'immobilisations s'établit à 44,9 millions de dollars pour 2025, 2026 et 2027. Fait important, compte tenu des diverses subventions attendues, cette dépense réelle devrait être de 28,6 millions de dollars.

Parmi les projets, on compte :

Réalisation des plans et devis en vue de réaliser la réfection du rang des Soixante (partie urbanisée) en 2026;

Étude de gestion des eaux pluviales afin d'identifier les améliorations nécessaires à notre réseau;

Études préliminaires en vue de la construction d'une nouvelle station de pompage (construction en 2027);

Remplacement de vannes de distribution principale à la centrale de traitement d'eau;

Plans et devis des rues Monseigneur-Plessis et Monseigneur-Signay, dans le but d'en faire une réfection complète;

Plans et devis de la promenade du 12-Novembre;

Concrétisation du projet du skatepark;

Plans et devis pavillon du parc Marguerite-D'Youville;

Concrétisation du projet Pump track, découlant du budget participatif citoyen;

découlant du budget participatif citoyen; Études préliminaires afin de réaménager le parc Thérèse-Boisvert-Allard;

Réfection d'infrastructures du Boisée du Séminaire.

« Avec le budget 2025 et notre plan triennal, nous posons des gestes concrets pour bâtir une ville qui regarde résolument vers l'avenir. Préserver la qualité de nos infrastructures, offrir des espaces où il fait bon vivre et investir dans des projets qui mettent en valeur le caractère unique de Nicolet sont au coeur de nos priorités. Ce n'est pas seulement une question de chiffres : c'est une vision d'innovation durable et de bien-être collectif qui guide chaque décision. Ensemble, nous construisons une communauté forte, moderne et profondément humaine » , a conclu la première magistrate nicolétaine.