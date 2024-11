La mairesse Renée Ouellette de La Bostonnais est décédée

L’annonce du décès soudain de la mairesse de La Bostonnais, Renée Ouellette a créé une onde de choc dans la petite municipalité hier. Le conseil municipal, ainsi que les employés municipaux tiennent à souhaiter toutes leurs condoléances à la famille et aux proches de Mme Ouellette.

La municipalité mettra son drapeau en berne aujourd’hui jusqu’aux funérailles de Mme Ouellette. Il y aura également la tenue d’un registre de condoléances la semaine prochaine sur les heures d’ouverture du bureau. Les citoyens pourront venir y inscrire leurs messages de sympathies et le livre sera ensuite remis à la famille de Mme Ouellette.

« Le décès de Mme Ouellette est un grand choc pour notre petite communauté et je suis de tout cœur avec sa famille. Je leur offre mes plus sincères condoléances. L’équipe municipale devra se serrer les coudes pour traverser cette épreuve et le travail d’équipe sera essentiel pour s’assurer que les citoyens n’en ressentent pas les répercussions. », indique Natalie Jalbert, directrice générale de La Bostonnais

Le poste de maire suppléant sera assuré par Clermont Ricard jusqu’à la prochaine assemblée publique. C’est ce dernier qui présidera l’assemblée où un maire par cooptation sera nommé par vote secret du conseil. La personne choisie occupera le poste jusqu’aux prochaines élections municipales en novembre 2025.

Le conseil municipal a décidé de fermer l’hôtel de ville pour les prochains jours, afin de laisser la poussière retomber et de donner le temps à l’équipe de se réorganiser. Nous tenons d’ailleurs à remercier la Ville de La Tuque qui nous offre son soutien dans ces moments difficiles pour nous aider dans certains dossiers.