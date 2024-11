Investissements de plus de 4 M$ pour l'Université du Québec à Trois-Rivières

La Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a dévoilé les détails de son rapport d’activités 2023-2024 mercredi, rapport qui révèle des investissements de 4 114 997 $ en soutien à la communauté étudiante, à la recherche et au rehaussement des infrastructures de l’UQTR.

Le rapport indique également que près de 950 étudiantes et étudiants ont bénéficié d’un soutien financier, en plus d’un appui accordé à 50 initiatives liées à la recherche, aux infrastructures et aux équipements de l’établissement d’enseignement.

« Nos donatrices et donateurs sont les piliers d'une société où le savoir et l’enseignement sont accessibles à un plus grand nombre, avec des retombées positives qui améliorent la qualité de vie de tous. Leur générosité ainsi que leur confiance envers notre organisation offrent de nouvelles perspectives à celles et ceux qui ont soif d'apprendre, de découvrir et d'innover, et nous leur en sommes profondément reconnaissants », souligne Joëlle Gagné, présidente-directrice générale de la Fondation de l'UQTR.

Chiffres clés du rapport 2023-2024 :

Aide aux étudiantes et aux étudiants : 950 membres de la communauté étudiante ont bénéficié d’un soutien total de 1 110 998 $ sous forme de bourses, d'aide d'urgence et de projets renforçant leur détermination, leurs compétences et leur engagement.

Soutien à la recherche et à l’innovation : 37 initiatives ont reçu un financement total de 885 524 $, contribuant à l'avancement des connaissances pour l'amélioration de la qualité de vie.

Réalisation de projets spéciaux : 13 projets d'infrastructures et d'équipements de pointe ont bénéficié d’un financement total de 2 118 476 $, contribuant à l'attractivité et à la réputation de l'UQTR et de nos régions.

Actifs sous gestion de la Fondation : gérés selon une politique d’investissements responsables, les actifs sous gestion s’élèvent désormais à 37,6 millions de dollars.

Parmi les réalisations majeures, le président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR, Mario Paradis, mentionne l’importance de l’acquisition de quatre immeubles de résidences étudiantes situés au cœur du campus de Trois-Rivières.

« Depuis 2017, la Fondation de l’UQTR envisageait d’investir stratégiquement dans le secteur immobilier afin de pouvoir offrir des logements abordables, bien situés et bien entretenus. Nous sommes donc très heureux d’avoir concrétisé ce projet qui vise à créer un environnement des plus propices à la réussite étudiante. »

« L’UQTR, accessible et ancrée dans son milieu, tisse des liens étroits avec les milieux d’affaires, les organismes et les institutions, favorisant l’innovation dans tous les secteurs. Mais elle ne saurait y parvenir avec autant de succès sans le soutien de sa Fondation et l’apport de ses donatrices et donateurs », ajoute le recteur de l’UQTR, Christian Blanchette.