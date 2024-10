Alerte: Trudeau fera un autre remaniement après le désistement de quatre ministres

Le premier ministre Justin Trudeau devrait remanier son cabinet une fois de plus après avoir été informé par quatre ministres qu'ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections.

Filomena Tassi a annoncé qu'elle ne se présenterait pas pour des raisons personnelles, et une source gouvernementale de haut rang a confirmé que Marie-Claude Bibeau, Carla Qualtrough et Dan Vandal ne figureraient pas non plus sur le bulletin de vote.

Plus de détails à venir.

Laura Osman, La Presse Canadienne