Emmanuel Macron et Justin Trudeau se rencontrent informellement à Ottawa

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a accueilli mercredi le président français Emmanuel Macron chez lui à Ottawa pour un souper privé informel.

M. Trudeau a accueilli M. Macron devant Rideau Cottage avec une accolade et un grand sourire au début de la deuxième visite officielle du président français au Canada.

Les deux dirigeants tiendront des réunions plus formelles jeudi, à Ottawa et à Montréal.

La guerre en Ukraine, la désinformation et l'intelligence artificielle seront au cœur des discussions.

Mais les deux hommes évoqueront sûrement aussi leurs circonstances politiques similaires en tant que politiciens progressistes devenus profondément impopulaires auprès des électeurs.

Ils sont fréquemment comparés depuis l'élection du président Macron en France en 2017, deux ans après l'arrivée de M. Trudeau au pouvoir.

Les deux dirigeants étaient à New York plus tôt cette semaine pour l'Assemblée générale des Nations Unies et seront à nouveau ensemble la semaine prochaine, en France cette fois, au sommet des dirigeants de la Francophonie.

Mia Rabson, La Presse Canadienne