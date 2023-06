Vote par Internet: un projet pilote dans une quinzaine de villes du Québec en 2025

Les électeurs d'une quinzaine de villes au Québec pourront voter par Internet à l'occasion des élections municipales de 2025.

Élections Québec a annoncé mardi préparer le tout premier essai de vote par Internet dans la province. La démarche a pour but de faciliter l'accès au vote.

Cette initiative se veut «prudente et graduelle», indique l'institution dans un communiqué.

Le vote par Internet sera offert dans certains districts ou arrondissements d'une quinzaine de villes de plus de 20 000 habitants.

On compte privilégier ces villes plus populeuses, parce qu'on y retrouve moins d'élections sans opposition, et qu'elles sont toutes divisées en districts ou arrondissements, explique-t-on.

Élections Québec précise que toutes les façons habituelles de voter seront maintenues: le vote par anticipation et le vote le jour des élections se dérouleront comme à l'habitude.

Les élections municipales sont sous la responsabilité des présidents d'élection municipaux. Élections Québec sera toutefois responsable de l'essai de vote par Internet.

«Ainsi, l'expérience serait uniforme d'une ville à l'autre et elle respectera les exigences rigoureuses de l'institution», peut-on lire dans le communiqué.

«Comme tout projet pilote, cet essai devra faire l'objet d'une entente entre Élections Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que les municipalités participantes», ajoute-t-on.

On s'attend à ce qu'au cours des prochaines semaines, certains conseils municipaux adoptent une résolution pour confirmer leur intention de participer au projet pilote.

Le nom des villes sera dévoilé au fur et à mesure sur le site web d'Élections Québec.

La plateforme de vote par Internet sera conçue par une firme spécialisée, qui devra répondre aux exigences établies, notamment en matière de sécurité et d'accessibilité.

Un appel d'offres sera lancé l'automne prochain.

La Presse Canadienne