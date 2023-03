L'ordre demande d'élargir l'accès aux programmes de formation en travail social

Alors que le premier ministre François Legault et son gouvernement semblent s'entendre pour dire qu'il faut offrir plus de soutien en santé mentale, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) lui offre deux moyens de passer à l'action.

Se disant préoccupé par la pénurie de main-d'œuvre qui frappe aussi les travailleurs sociaux, l'ordre suggère notamment que l'on élargisse l'accès aux programmes universitaires en travail social. Selon les données fournies par l'OTSTCFQ, les neuf programmes existants recevraient environ 5000 demandes d'admission par année, mais ne pourraient accepter que 800 étudiants.

Devant cet intérêt évident pour la profession, l'ordre appelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, à financer adéquatement les institutions afin qu'elles puissent former plus de professionnels.

De plus, l'OTSTCFQ, qui souligne la Semaine des travailleuses sociales et travailleurs sociaux du 19 au 25 mars, demande à Québec de revoir l'organisation des services sociaux afin d'offrir un meilleur accès aux services de ses membres.

Selon un sondage commandé auprès de la firme Léger, 45 % des répondants ont «identifié l’accessibilité aux services sociaux, incluant les services en santé mentale, dans leurs trois principaux enjeux les plus urgents à régler au Québec», peut-on lire dans le communiqué publié lundi.

Par ailleurs, 80 % des répondants estiment qu’il manque de travailleurs sociaux dans la province.

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Ugo Giguère, La Presse Canadienne