Le Cégep de Trois-Rivières obtient les fonds pour améliorer ses installations aquatiques

Le Cégep de Trois-Rivières a reçu les fonds pour entamer les premières étapes de la réfection de sa piscine et pour l’ajout d’un second bassin en eau peu profonde.

C’est ce que confirme le cégep dans un communiqué annonçant le financement accordé par le ministère de l’Éducation.

Un tel projet permettra de bonifier les services offerts à la population, en plus de répondre aux besoins des étudiants et des équipes sportives de la région, indique la direction.

« L’utilisation à des fins pédagogiques et l’achalandage populaire soutenu de la piscine du Cégep de Trois-Rivières démontrent l’importance de ces travaux pour notre communauté. Avec ces installations modernes, le cégep pourra maintenir sa vocation éducative, sportive et récréative, mais aussi offrir l’accès à un second bassin en eau peu profonde, répondant à un besoin largement exprimé par les familles de la région », précise Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Le député de Trois-Rivières et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet souligne que l’investissement de 5 M$ est « une magnifique nouvelle pour le Cégep de Trois-Rivières et pour la population de Trois-Rivières. On sait que la pratique de l’activité physique a un impact significatif sur la réussite scolaire. Bouger est synonyme de bien — être et de plus en plus de personnes pourront avoir accès à des lieux propices pour le faire grâce aux efforts de notre gouvernement. »

Pour le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, « cette réfection permettra à la population d’accéder, à des tarifs abordables, aux installations. La Ville de Trois-Rivières a accepté de verser une aide financière de 7,1 M$ à la suite de l’acceptation du projet et de la réalisation des travaux, appuyant ainsi le Cégep dans ses démarches auprès des instances gouvernementales. »

La confirmation du financement, qui s’ajoute à celui officialisé par la Ville et de celui de la fondation du Cégep de Trois-Rivières, permettra d’effectuer cet automne le lancement de l’appel d’offres en vue d’amorcer les travaux dès que possible. Construite en 1972, la piscine du Cégep de Trois-Rivières doit nécessairement être reconstruite pour poursuivre ses activités.