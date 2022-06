Du soutien pour éviter la rue aux ménages en situation critique

La période annuelle des déménagements sera marquée par une pénurie sans précédent de logements.

La Ville de Trois-Rivières et ses partenaires, dont la Croix-Rouge, le CIUSSS-MCQ et l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières, se mobilisent depuis déjà plusieurs semaines à préparer un plan d’hébergement d’urgence ainsi qu’un service d’entreposage temporaire aux Trifluviennes et Trifluviens en situation critique.

Par l’entremise d’un contrat de service qui sera octroyé lundi par le comité exécutif, la ville confie à la Croix-Rouge l’accompagnement des familles qui n’ont aucune autre alternative. Une enveloppe budgétaire d’urgence sera disponible afin de soutenir temporairement les personnes en situation critique pouvant se retrouver à la rue.

Au moment d’écrire ces lignes, une vingtaine de ménages seront potentiellement sans logement au 1er juillet sur le territoire de Trois-Rivières.

Pour s’informer des mesures de soutien de dernier recours, les personnes en situation critique doivent contacter le service d’aide à la recherche au logement de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières au 819 378-5438 option 3.

Les propriétaires de logement locatif vacant peuvent également entrer en contact avec ce service pour proposer des logements disponibles.