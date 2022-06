Geosapiens lance une application d’évaluation du risque d’inondation

Voir la galerie de photos

L'entreprise québécoise Geosapiens vient de lancer une application web d’évaluation du risque d’inondation, destinée aux professionnels de l’immobilier et aussi pour les particuliers afin de mener une transaction immobilière réfléchie.

Ce produit, E-Nundation, unique au Québec et au Canada, offre une évaluation qualitative, quantitative et cartographique du risque d'inondation des zones en abord des cours et des plans d'eau.

« L’utilisateur peut évaluer gratuitement le niveau de risque de la propriété recherchée. Un rapport détaillé du risque peut être également commandé pour avoir un portrait détaillé du risque ainsi que des recommandations personnalisées pour protéger la propriété en question en cas d’inondation », a expliqué Hachem Agili, président-directeur général de Geosapiens, en entrevue vidéo accordée au réseau Néomédia.

Le développement de ce produit, qui se base sur une technologie de pointe développée en collaboration avec l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) est parti d’un constat simple : il est souvent difficile de trouver une information rapide et fiable pour connaître le risque d’inondation pour une adresse donnée. « L'application contribuera à démocratiser la connaissance des risques d’inondation en apportant une information importante, souvent difficile à obtenir, ce qui permet de rendre la transaction immobilière encore plus transparente » fait remarquer M. Agili.

E-Nundation est actuellement disponible pour la majorité des secteurs à risque d’inondation au Québec, notamment la grande région de Montréal, Gatineau, la Beauce, la région de Québec, Saint Jean-sur-Richelieu, etc. La couverture géographique va continuer à s’étendre de façon croissante sur les cours d’eau du Québec. Une couverture à l’échelle canadienne sera offerte au courant de 2023. Pour accéder à l’application, visitez le site Internet de Geosapiens.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le président-directeur général de Geosapiens, Hachem Agili.