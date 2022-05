Legault veut un «mandat fort» pour pouvoir rapatrier les pouvoirs en immigration

La ville de Trois-Rivières consacrera près de 10 M$ pour refaire le pavage, les trottoirs et les bordures d’une trentaine de rues. Parmi les chantiers qui seront effectués entre mai et octobre, mentionnons le pavage sur des sections du rang Saint-Charles, des boulevards des Forges, Thibeau, Jean- XXIII et de la rue Latreille. Tous les quatre ...