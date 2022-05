Shawinigan offre une subvention de 250 000 $ pour la revitalisation commerciale

Pour encourager les commerçants à revitaliser leur place d’affaires ou à en ouvrir une, Shawinigan annonce une subvention de 250 000 $ du Fonds régions et ruralité, souligne la ville dans son communiqué.

Le programme s’adresse aux commerçants des deux artères commerciales des secteurs Grand-Mère et Shawinigan-Sud, mais il n’est pas exclusif à ces zones, ajoute-t-on.

« L’année dernière, une subvention de 800 000 $ a été annoncée par le gouvernement du Québec pour la revitalisation du centre-ville à Shawinigan. Nous aurions souhaité pouvoir utiliser ce montant pour l’ensemble du territoire, mais comme c’était impossible, nous proposons une autre subvention », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

« Nous espérons que cela incitera les commerçants à faire les investissements nécessaires afin de proposer une place d’affaires attrayante pour le consommateur. Avec toute l’offre maintenant disponible, dont celle en ligne, c’est important d’aider nos entrepreneurs à se démarquer. »

Pour le représentant de l’Association des gens d’affaires de Shawinigan-Sud et propriétaire de Sensée épicerie spécialisée, Antoine Champoux: « Les gens qui viennent en magasin s’attendent plus que jamais à une expérience. Ce n’est plus seulement un produit qu’ils viennent chercher. C’est une ambiance, des conseils et une interaction sociale »,

« La subvention proposée par la Ville est assurément la bienvenue, surtout après deux années ardues en raison de la pandémie et de la situation économique difficile. Ça permettra à plusieurs propriétaires de commerce de faire les rénovations nécessaires pour offrir ce plus que les clients recherchent. »

Deux zones commerciales phares

Deux artères commerciales ont été ciblées par le programme, soit l’avenue de Grand-Mère et la 105e Avenue. Ces deux portions de rue représentent des zones commerciales importantes à Shawinigan et la subvention aidera à les redynamiser.

L’aide prévoit une subvention de 50 % des améliorations locatives, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les commerces existants et 50 % des améliorations locatives, jusqu’à concurrence de 20 000 $, pour les nouveaux commerces. Les entreprises doivent être des commerces de détail ou de commerces offrant des services de proximité. À noter que la subvention n’est pas exclusive à ces deux rues.

Pour savoir si vous êtes admissibles à recevoir une subvention, pour avoir plus d’information ou pour remplir le formulaire de demande, il faut consulter le site web de la Ville, dès le 1er juin à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/espacescommerciaux ou joindre le Service de développement économique de la Ville : [email protected] ou 819 536-7200.