Quartier Sainte-Marguerite: Steven Roy Cullen dénonce l'absence de logements sociaux

Steven Roy Cullen, candidat de Québec solidaire à Trois-Rivières, affirme que le projet immobilier sur le site de l’église Sainte-Marguerite est une « occasion manquée » pour le logement social.

Il dénonce la nouvelle mouture du projet immobilier de Sainte-Marguerite qui ne comportait aucun logement social, mais plutôt des logements dits abordables.

« Dans le contexte de pénurie actuelle, il faut se réjouir de l’arrivée prochaine de 147 logements locatifs sur notre territoire. Mais, la crise du logement affecte surtout les personnes et les familles à faible revenu. Je suis déçu et je trouve que c’est une occasion manquée pour le logement social », souligne-t-il dans son communiqué.

Les chiffres publiés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement indiquent un taux d’inoccupation de 0,9 % à Trois-Rivières et même de 0,6 % pour les logements pouvant accueillir une famille. Dans un marché équilibré, le taux doit plutôt se situer aux alentours de 3 %.

Il rappelle que les loyers des logements abordables ne sont pas calculés en fonction des revenus des locataires contrairement au logement social. Il estime que les logements sont rarement abordables pour les personnes à faible revenu.

« On a besoin de logements sociaux pour éviter que des familles se retrouvent à la rue. Ça nous prend un député et un parti qui ont la volonté de faciliter et financer leur construction », conclut le candidat solidaire.