Geneviève Dubois élue trésorière de l'Union des municipalités du Québec

Durant les assises 2022 de l'Union des municipalités du Québec, Geneviève Dubois, mairesse de la Ville de Nicolet et préfète de la MRC Nicolet-Yamaska, a été élue au sein du conseil à titre de trésorière.

Très engagée dans la communauté nicolétaine, Mme Dubois entend y siéger avec la même rigueur, détermination et énergie qu'on lui connait à titre de mairesse.

« Si l'on souhaite avancer localement, il est primordial que les dossiers que partagent l'ensemble des municipalités, que l'on pense notamment à l'aménagement du territoire, et à l'urbanisme, à la démocratie municipale, au développement économique et au développement durable, à la fiscalité municipale, à la sécurité publique, au transport actif et collectif ainsi qu'au maintien des actifs, connaissent des avancées importantes, et ce, dans un avenir très rapproché. Également, je me ferai un devoir de m'assurer que nos enjeux locaux et régionaux soient considérés dans les échanges que j'aurai avec nos partenaires des différents paliers gouvernementaux », exprime Mme Dubois.

Depuis 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec