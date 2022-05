Shawinigan investit 2 M$ pour le pavage des rues cet été

Shawinigan poursuit son Programme annuel d’asphaltage de rues. Le conseil a octroyé le contrat à l’entreprise Eurovia Québec Construction. Les travaux sont estimés à 2 millions $, souligne le communiqué de la ville.

En décembre 2018, le conseil a annoncé que la ville investira 2 M$ par année, sur 10 ans, afin de refaire l’asphaltage des rues.

« C’est un besoin maintes fois soulevé par les citoyens, non seulement par les automobilistes, mais aussi par les cyclistes et adeptes du transport actif », souligne le maire Michel Angers. « Depuis maintenant quatre années de suite, nous maintenons notre engagement et mettons les efforts nécessaires pour poursuivre cette mise à niveau importante. »

Au cours des prochaines semaines, des travaux seront réalisés sur les portions de rues suivantes :

Avenue du Capitaine-Veilleux, de l’avenue Almaville à la bretelle de la route 157 ;

Avenues Saint-Marc et de la Station, de la rue Summit jusqu’au carrefour giratoire ;

Boulevard Saint-Sacrement, de l’avenue de l’Aluminium à la rue Gigaire ;

Rue Gignac, du boulevard des Hêtres à l’avenue Beaudry-Leman, et une portion de l’avenue de la Salle, de la rue Gignac à la rue Lavergne ;

Rue Trudel, de la rivière Shawinigan (pont Drew) à l’avenue de Vimy ;

10e Avenue, de la 8e Rue à la 13e Rue ;

Avenue du Bocage, de la sortie 223 de l’autoroute 55 à la 25e Rue ;

Une portion du chemin de la Pointe-à-Comeau.

Une signalisation adéquate sera installée aux abords des chantiers pour diriger la circulation. Des chemins de détour seront prévus à certains endroits. La Ville vous invite donc à prévoir plus de temps lors de vos déplacements et à redoubler de vigilance près des chantiers routiers.

En plus de ces travaux de pavage, les équipes du Service des travaux publics s’affairent à terminer la réparation des nids-de-poule qui se forment sur les quelque 600 kilomètres du réseau routier à Shawinigan.