Un nouveau point de distribution d’eau potable en fonction lundi

Shawinigan informe les citoyens visés par l’avis d’ébullition préventif relié au réseau d’aqueduc du lac à la Pêche qu’un point de distribution d’eau sera en fonction la semaine prochaine dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides. Il sera situé près du Centre communautaire Saint-Gérard, au 431, chemin des Frênes.

La citerne arrivera sur le site dans la journée de lundi. Certains travaux sont nécessaires afin de la rendre opérationnelle. Ces travaux seront effectués en début de semaine afin d’y ajouter un équipement permettant aux citoyens de s’approvisionner directement à la citerne. La Ville communiquera avec les citoyens dès que le point de distribution d’eau sera en service. Rappelons que cette citerne n’est pas chauffée et qu’il fallait s’assurer que les températures ne descendent pas sous le point de congélation avant de l’installer.

Également, en raison de la fermeture des arénas et de la fin des sports de glace intérieurs, le point de distribution d’eau de l’aréna de Grand-Mère cessera ses opérations dès demain, samedi.

Le point de distribution du Centre communautaire Saint-Gérard s’ajoutera aux cinq points de distribution d’eau potable qui sont en service sur une base régulière.

1. Garage municipal (28e Rue, porte KK, en tout temps) ;

2. Centre Gervais Auto (avenue Jacques-Plante, porte X, de 8 h à minuit) ;

3. Aréna Gilles-Bourassa (117e Rue, entrée principale, de 8 h à minuit) ;

4. Centre Émile-Bédard (207e Avenue, Saint-Georges, entrée principale, de midi à 20 h) ;

5. Chalet de service du parc Sainte-Flore (rue Riopelle, de midi à 20 h).

Il est important de rappeler que les citoyens doivent se présenter avec leurs propres récipients, porter le masque et se désinfecter les mains en arrivant à l’un ou l’autre des endroits de distribution.

La population qui ne peut se déplacer dans les points de distribution peut toujours faire bouillir son eau une minute avant de la consommer. Une fois bouillie, l’eau est tout à fait potable et sécuritaire pour la consommation, et ce, même si une légère coloration est présente (teinte de jaune).