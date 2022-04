Abris temporaires, ventes de garage et VR : des règles à connaître

À la veille du mois de mai, Shawinigan souhaite rappeler aux citoyens certains règlements en lien avec le démantèlement des abris temporaires, les ventes de garage et le stationnement des véhicules récréatifs.

Abris temporaires

Selon la réglementation municipale, le démantèlement de tout abri hivernal temporaire doit être fait au plus tard le 30 avril. Toutefois, en raison du printemps tardif cette année, la Ville a décidé d’assouplir l’application du règlement jusqu’au 14 mai 2022. La réglementation s’applique à tous les types d’abris (véhicules, vestibules, etc.) et concerne autant la structure que la toile.

Vente de garage

À Shawinigan, les ventes de garage sont permises deux fois par année, pour une durée maximale de trois jours consécutifs, et uniquement pendant les mois de mai et de septembre. Pour plus d’information : shawinigan.ca/ventedegarage.

Véhicules récréatifs (VR)

Le stationnement des VR est réglementé afin que leur présence ne nuise pas au voisinage. Une habitation motorisée, une roulotte, une tente-roulotte, une remorque à sellette de même qu’un bateau, attachés à un véhicule routier, sont considérés comme des VR.

Dans la rue : le stationnement d’un VR est limité à 12 heures consécutives par jour sur une même rue. Le propriétaire ou l’utilisateur d’un VR doit stationner son véhicule devant son adresse civique, sur son côté de rue.

Sur un terrain privé : du 15 avril au 15 octobre, il est permis de stationner un véhicule récréatif dans le prolongement de la cour latérale, dans la cour avant ou sur un espace de stationnement, à une distance minimale de 2 mètres des limites latérales et avant du terrain.

Sur un terrain vacant : le stationnement est interdit en tout temps.