Trois-Rivières à la recherche de bénévoles

À l’occasion de la semaine de l’action bénévole, la Ville de Trois-Rivières lance son tout premier formulaire de recrutement de bénévoles. Avec cette démarche, Trois-Rivières souhaite contribuer au recrutement de bénévoles pour soutenir plus de 300 organismes communautaires œuvrant sur le territoire Trifluvien.

Ces organismes dont les activités ont été ralenties ou même mises complètement sur pause lors des deux dernières années reprennent leur mission et ont besoin de soutiens pour répondre à la demande.

Les activités offertes par les organismes rejoignent une multitude de secteurs tant au niveau communautaire, de la culture, du sport et du développement social. Que ce soit pour siéger sur un conseil d’administration, s’impliquer dans une organisation sportive ou dans l’organisation d’un évènement et tant d’autres encore, l’implication de toutes et de tous contribue à notre collectivité.

Les personnes désirant offrir quelques heures de leurs temps sporadiquement ou s’impliquer sur une plus longue période sont invitées à remplir le formulaire, sur le site de la ville, qui sera conservé dans notre banque de bénévoles pour une durée maximale de 24 mois.

Chaque année, plusieurs centaines de personnes s’impliquent auprès de la Ville et de ses partenaires, dévoués et généreux de leur temps, ils sont le cœur de la vie trifluvienne et permettent de faire de Trois-Rivières une ville rassembleuse et très humaine.