900 000 $ pour des emplois d’été dans Berthier-Maskinongé

Quelque 900 000 $ ont été accordés à des entreprises de la circonscription fédérale de Berthier-Maskinongé par le programme Emplois d’été 2022. Ces subventions serviront à l’embauche d’étudiants dans les secteurs mis en priorité dans la circonscription durant la prochaine période estivale.

Yves Perron, député fédéral de Berthier-Maskinongé et porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l’offre pour le Bloc Québécois, se réjouit de la réponse obtenue face à la demande grandissante des entreprises et organismes de 50 employés et moins, qui ont répondu cette année à l’annonce du programme en décembre.

« Nous constatons une forte demande, particulièrement cette année, pour l’embauche d’étudiants dans nos entreprises de Berthier-Maskinongé. On voit que les organismes ont repris leurs activités, et c’est une excellente nouvelle », souligne M. Perron.

Plusieurs employeurs admissibles souhaitant l’embauche de jeunes travailleurs pour la prochaine saison estivale pourront bénéficier de 926 264 $ en subventions pour la création de 293 emplois étudiants dans la circonscription.

Les employés devront être en poste entre le 25 avril et le 3 septembre 2022, être à temps plein pour un minimum de 30 heures par semaine pour une durée minimale de 6 semaines.

Les employeurs devaient répondre à divers critères afin de profiter du programme.

« Les projets ciblés touchent des activités au plan municipal et pour les organismes, ceux favorisant le développement du tourisme local et ceux en appui aux secteurs de la restauration et de l’agriculture. La priorité a été accordée à des organismes sans but lucratif, ceux du secteur public ainsi que les entreprises agricoles de la région, les besoins de main-d’œuvre étant fortement ressentis dans ces sphères, d’autant plus durant la saison estivale. », a conclu Yves Perron.