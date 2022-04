Plus de 8 millions $ pour la réfection de l’aéroport de La Tuque

L’aéroport de la Ville de La Tuque recevra une aide financière de quelque 8 millions $ pour la réfection de la piste d’atterrissage, de la voie de circulation et du tablier ainsi qu’à l’ajout d’instruments de navigation.

C’est ce qu’ont indiqué aujourd’hui, le ministre des Transports François Bonnardel et la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif,

« L’annonce d’aujourd’hui montre l’importance pour notre gouvernement de veiller à ce que les infrastructures aéroportuaires de l’ensemble du Québec soient sécuritaires. Nous sommes fiers de soutenir la Ville de La Tuque puisque cette intervention permettra de développer un service plus performant et profitable pour les citoyennes et citoyens de la région de la Mauricie, notamment pour le transport aérien médical », a indiqué le ministre Bonnardel.

Le soutien du gouvernement du Québec est accordé par le Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR). Il vise à épauler les propriétaires et les exploitants d’aéroports dans la réalisation de divers projets et l’acquisition d’équipements.

Pour sa part, la députée Marie-Louise Tardif a souligné qu’elle « connait l’importance stratégique de cet investissement pour La Tuque et pour tout le Haut-Saint-Maurice. J’ai travaillé assidûment avec la ville pour nous assurer d’obtenir une contribution de notre gouvernement qui puisse assurer la réalisation de cet important projet de réfection et de modernisation. »

Le maire de La Tuque, Luc Martel, se réjouit de l’annonce. « Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’agglomération de La Tuque. Notre aéroport est un actif essentiel pour assurer la sécurité de nos gens et le développement de nos communautés. »