Début de la dernière phase du remplacement de la bande centrale de l’autoroute 40

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux de remplacement de la bande centrale de l’autoroute 40, à Trois-Rivières, reprendront le 19 avril. Les interventions prévues cette année représentent la dernière phase de ce projet qui a débuté en 2019.

Les travaux, d’une durée d’environ 22 semaines, seront situés entre la rue La Vérendrye et le boulevard des Forges et n’occasionneront aucune fermeture de bretelles d’entrée et de sortie. Toutefois, une voie sera retranchée en tout temps dans chaque direction sur l’autoroute 40.

Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers pour leur collaboration.

En raison de l’ampleur des travaux à réaliser et de leur emplacement, ceux-ci ont été planifiés en trois grandes phases, échelonnées sur 3 ans, à raison d’une phase par année.

La première phase, située entre le pont Radisson et la rue Laviolette, s’est effectuée à l’été 2020.

La deuxième phase, située entre les rues Laviolette et des Forges, a été réalisée à l’été 2021.

Le coût du contrat pour la réalisation de l’ensemble du projet est de 8,6 M$.