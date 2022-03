Ouverture du point de distribution d’eau à Sainte-Flore

À la suite des observations effectuées dans le secteur de Grand-Mère au cours des dernières semaines, le ministère des Transports a pris la décision d’imposer de façon préventive de nouvelles mesures restrictives au pont situé sur la route 153, au‑dessus de la rivière Saint-Maurice, à Shawinigan. Les limites de charge actuelles seront maintenues à 18 tonnes pour un camion d’une seule unité (camion porteur), mais diminuées à 10 tonnes pour un véhicule de deux unités et plus. Cette nouvelle mesure sera également accompagnée d’un interdit de circulation pour les véhicules constitués de 4 essieux et plus. Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur le 30 mars.