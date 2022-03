Dix-huit entreprises du Québec parraineront 1000 familles de l'Ukraine

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que l’unité pilote de traitement temporaire des eaux résiduaires, le décanteur à flocs lestés, a été livrée sur le site de la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche (STELAP) dans les derniers jours. La municipalité s’est entendue avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) sur la pertinence d’une telle unité et des discussions sont en cours afin d’obtenir le certificat d’autorisation pour son installation et son opération.