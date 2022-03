Nouveau crédit de taxes pour la construction d’édifices à logements à Nicolet

Le conseil municipal de Nicolet vient d’adopter un tout nouveau programme crédit de taxes afin d’encourager la construction d’édifices à logements.

« Ce programme de crédit de taxes a été conçu dans une perspective de développement durable et il est d’une durée de trois ans », précise le communiqué de la ville.

D’une part, la Ville de Nicolet s’ajustera davantage à la réalité du manque de logements et, d’autre part, elle encouragera la densification du territoire.

Ce programme de crédit de taxes existe depuis une dizaine d’années. Il a été utile pour attirer des gens dans la municipalité, indique-t-on.

« Nous faisons actuellement face à un manque criant de logements sur notre territoire : bien des gens doivent patienter sur des listes d’attentes à Nicolet pour accéder à un appartement. Les membres du conseil municipal souhaitent, par la mise en place de différents moyens, dont ce programme, bonifier l’offre de logements accessibles sur son territoire », souligne la mairesse, Geneviève Dubois.

« La Ville de Nicolet a crédité la somme de 2,8 millions de dollars, dont 2 millions de dollars pour le volet unifamilial, depuis près de 10 ans, preuve qu’un programme de crédit de taxes est fort utile. Finalement, à la sortie de la pandémie, nous jugeons que ce nouveau programme intensifiera les mises en chantier, ce qui stimulera notre économie locale et régionale », précise Mathieu Audet, directeur général de la Ville de Nicolet, et responsable du développement économique de la municipalité.

La Ville de Nicolet accordera un crédit de taxes foncières de 100 % de la taxe foncière la première année, de 50 % la 2e année et de 25 % la 3e année pour les constructions d’habitations de 2 logements et plus. Selon certaines conditions, un volet a aussi été ajouté au règlement établissant un programme de revitalisation pour les secteurs résidentiels où les maisons sont construites depuis au moins 20 ans.